Tijen Onaran sta scegliendo la separazione coniugale dal coniuge

Tijen Onaran è stata una presenza frequente a "The Lion's Den" per un po' di tempo e la sua vita personale è rimasta relativamente stabile per un po'. Tuttavia, dopo otto anni di matrimonio, l'imprenditrice ha annunciato il suo divorzio dal marito, con cui condivide anche legami professionali.

Per più di un decennio, Tijen Onaran e il suo compagno Marco Duller-Onaran sono stati una coppia - otto di quegli anni come marito e moglie. Ora, Tijen, un'investitrice nella versione tedesca di "The Lion's Den", ha rivelato che hanno deciso di "separarsi in modo privato". In un lungo post sul suo Instagram ufficiale, la coppia ha spiegato la loro decisione.

Hanno confessato che "due individui, una coppia, sono cresciuti oltre il loro matrimonio". Anche se sono delusi da questa situazione, possono riflettere su "un periodo di felicità e infiniti momenti preziosi". Alla fine, entrambe le parti sono ansiose di andare avanti.

Una "coppia perfetta"

Despite la loro separazione, Tijen e il suo ex coniuge esprimono il desiderio di continuare a collaborare. Non è una situazione comune quando dichiarano di condividere ancora "amicizia e vicinanza". Vogliono anche mantenere la loro partnership professionale: "Siamo essentially una coppia perfetta e abbiamo accumulato un incredibile quantità di cose insieme, mentre continuiamo a lavorare con dedizione e passione per i nostri progetti condivisi. Progetti entusiasmanti ci aspettano. Come partner in affari, rimaniamo connessi."

Hanno concluso chiedendo privacy e chiedendo agli altri di astenersi dal fare ulteriori domande.

Nata a Karlsruhe, Tijen ha incontrato il suo futuro marito poco dopo aver completato i suoi studi. Dopo circa tre anni, si sono sposati. Oltre al mondo degli affari, Tijen ha guadagnato riconoscimento quando ha sostituito l'investitore Judith Williams nella 14ª stagione di "The Lion's Den" nel 2023. Fa anche parte della stagione di anniversario attuale, che è iniziata lunedì, insieme a Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel e altri.

