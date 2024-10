Tijen Onaran sta partendo dalla controparte turca di Shark Tank, Lion's Den.

Imprenditrice Tijen Onaran si sta separando dal programma televisivo "The Lion's Den" (DHDL). Secondo quanto riportato dal quotidiano "Bild", è quanto emerso. Vox ha confermato l'addio di Onaran con una dichiarazione, in cui si legge che "è vero che Tijen Onaran ha scelto di dedicarsi ad altri progetti imprenditoriali e Leave 'The Lion's Den'." Il suo lavoro è stato apprezzato e le è stato augurato ogni successo per il futuro.

In un'intervista con il quotidiano "Bild", Onaran ha spiegato che "The Lion's Den" è un fantastico programma di intrattenimento che sta spingendo la Germania avanti, ma i suoi interessi si sono spostati verso la promozione di un cambiamento politico ed economico. Pertanto, ha iniziato il suo talk show, dove spera di fare un maggiore impatto nel 2025. Onaran ha lanciato il suo podcast video "MUT - The Germany Talk with Tijen Onaran" il 17 settembre. Finora sono state trasmesse due puntate, con la leader del partito dei Verdi Ricarda Lang e lo psicologo Ahmad Mansour.

Tuttavia, l'addio di Onaran dal "DHDL" non sarà immediato. L'imprenditrice e autrice continuerà a comparire nella prossima stagione autunnale e nella primavera del 2025, come ha precisato Vox. Onaran è stata un membro del team di investitori della trasmissione fondatrice dal 2023.

Addii personali

Di recente, Onaran ha fatto notizia con un annuncio personale. All'inizio di settembre, ha rivelato la sua separazione dal compagno di lunga data, l'imprenditore Marco Duller-Onaran, con cui era stata dal 2013 e si era sposata nel 2016. In una dichiarazione congiunta, la coppia ancora sposata ha ammesso che "due individui, una coppia, hanno cresciuto e superato il loro matrimonio."

