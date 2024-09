Tijen Onaran si sta liberando da circostanze vincolanti o da obblighi.

Ralf Dümmel e Nils Glagau sono al centro del palcoscenico, i loro scarponi e occhiali unici causano un gran fermento: questa volta è il momento dello spettacolo nella Tana del Leone.

Si apre la settimana della sostenibilità di Vox, con gli innovatori che presentano i loro progetti ecologici. La prima proposta della serata agita la Tana del Leone. Marvin Rau e Michael Szpitalny da Bargteheide fanno breccia con le loro motociclette elettriche ("METORBIKE"), impressionando i leoni testosterone-ricchi Nils Glagau e Ralf Dümmel. Dopo una prova su strada entusiasmante, le moto superano anche la prova pratica. Nils Glagau dà il pollice in su: "Bravo ragazzi, bravo moto!", elogia il CEO di Orthomol, che poi si associa a Carsten Maschmeyer e offre (500.000 euro per il 25% delle quote dell'azienda), un'offerta che i fondatori non possono rifiutare.

Tuttavia, il duo "TÄMPTASTIC" di Jana Klauke e Luca Menke da Borgentreich non ha la stessa fortuna. Presentano il superfood indonesiano Tempeh come "cibo del futuro". Ma Carsten Maschmeyer è scettico: "Non mi piace, non capisco e quindi non ha l'odore del successo per me", critica l'imprenditore. Il resto degli investitori fa lo stesso, lasciando i fondatori delusi e senza accordo.

Successivamente, la fondatrice di "VLACE" Viola Weller da Ludwigshafen se la cava meglio, le sue scarpe vegane fatte di scarti di frutta impressionano il Leone Janna Ensthaler. Dopo una prova rapida, Ensthaler esclama: "Sei il mio Natale e compleanno insieme!", le scarpe calzano alla perfezione e l'accordo (200.000 euro per il 23% delle quote dell'azienda) sigilla l'affare. Leone e fondatrice festeggiano gioiosamente.

Judith Williams affronta la sfida

L'atmosfera positiva non dura a lungo. Grazie ai guru delle power bank e fondatori di "FiniBee" Denise Ossenberg e Thomas Hühne da Francoforte, Judith Williams sperimenta "la proposta peggiore" della sua carriera nella Tana del Leone. La regina della bellezza, che è un giudice sin dal primo giorno, corruga la fronte ancora una volta. Ma questa volta, non è un duo di fondatori, ma un collega del formato che si trova con lei nel ring.

Il punto di svolta è la proposta di occhiali per bambini dei fondatori di "MANTI MANTI" Susann Hoffmann e Philippa Koenig da Berlino. Il loro prodotto di lusso (costoso, elegante ma durevole) lascia il Leone Tijen Onaran con alcune domande. "Lo trovo un po' elitista. Qual è la tua visione riguardo all'accesso a un certo background sociale?", chiede. Judith Williams si fa avanti per i fondatori: "Hai un marchio di lusso e ogni azienda mira a segmenti di clienti diversi. La discussione sociale è un argomento completamente diverso da quello imprenditoriale", spiega.

**Il visibilmente frustrato Tijen mantiene la sua posizione e "disapprova" la sua "cara Judith Williams". Quest'ultima rimane salda e chiede una "separazione tra temi sociali e imprenditoriali". Ora, Janna Ensthaler si unisce alla discussione. Con l'ingresso delle aree di marketing e vendite e Tijen che si allontana sempre di più dall'apparenza ("Vorrei ritirarmi!"), il fondatore dei "Green Generation Funds" si schiera con Judith e i rappresentanti di "MANTI MANTI". Tuttavia, si sparano

Leggi anche: