Tiger Woods supera il taglio al Masters

Alla sua 25ª partecipazione al prestigioso major, Woods ha eguagliato il record di Gary Player e Fred Couples di 23 tagli consecutivi al Masters.

Il 47enne, che all'inizio della settimana aveva lasciato intendere che questa sarebbe potuta essere la sua ultima partecipazione al torneo, ha concluso il suo secondo round in ritardo con un one-over 73.

Sotto la pioggia battente dell'Augusta National, Woods ha commesso un bogey alla 17ª e alla 18ª buca e ha chiuso il torneo in tre over par, il che significa che aveva bisogno di altri colpi per superare il taglio.

Il tempo ha reso difficile la costanza dei giocatori sul campo che, in un certo senso, ha giocato a favore di Woods, dato che Justin Thomas ha realizzato un bogey alla 17ª buca per spostare il taglio previsto a tre over.

Thomas ha affrontato le ultime nove buche in modo terribile, perdendo sei colpi, in un giro composto da sei bogey, un doppio bogey e un birdie, che ha fatto sì che il campione del PGA mancasse il taglio.

Woods aveva completato 11 buche del suo secondo giro venerdì ed era due over par, quindi il taglio previsto, quando il gioco è stato sospeso per la giornata a causa del maltempo.

È rimasto a due over fino all'ultima buca del giro, realizzando due birdie e tre bogey in una prestazione migliore rispetto al 74 del primo giro.

Taglio del vantaggio di Koepka

Brooks Koepka, che ha terminato il suo secondo giro prima che il maltempo ponesse fine al gioco anticipato di venerdì, è rimasto in testa con 12 colpi dopo il completamento del secondo giro, anche se il numero 3 del mondo Jon Rahm ha ridotto il suo vantaggio a due colpi.

Ripreso da nove sotto alla 10ª buca, Rahm ha realizzato un tre sotto 69, con cinque birdie e due bogey in condizioni di maltempo.

Come previsto, dopo due giorni terribili, il numero 2 del mondo Rory McIlroy ha mancato il taglio, finendo cinque volte sopra il torneo.

Il terzo giro è già iniziato. Woods scenderà in campo alle 13.06 e giocare così tante buche nello stesso giorno, se il tempo reggerà, sarà un vero test per il 15 volte campione di major.

Le sue apparizioni agonistiche sono sporadiche da quando, nel 2021, ha riportato gravi lesioni alle gambe in un grave incidente d'auto e, dopo il giro di apertura di giovedì, ha dichiarato di provare un dolore "costante" sul percorso collinare di Augusta.

Fonte: edition.cnn.com