I punti salienti della storia

Tiger Woods spera ancora di tornare per il Masters

Woods spera ancora di partecipare al Masters

Parteciperà alla cena dei campioni di Augusta

Si allena, non gioca, a casa

L'ex numero 1 del mondo non gioca da quando si è ritirato dal Dubai Desert Classic a febbraio con una recidiva dell'infortunio alla schiena che lo ha tenuto fuori per 15 mesi.

Il 41enne, quattro volte campione del Masters, ha tentato di tornare in campo per tre tornei, cercando di riaccendere una carriera che ha fruttato 14 major tra il 1997 e il 2008.

Il Masters di quest'anno rappresenta il 20° anniversario del successo di Woods, ma il giocatore non ha ancora annunciato pubblicamente se sarà abbastanza in forma per giocare.

"Spero di sì. Ci sto provando. Sto cercando di fare tutto il possibile per tornare a giocare", ha dichiarato al programma Good Morning America della ABC durante un tour a New York per promuovere il suo libro sui Masters del 1997.

LEGGI: Il campo da golf di Tokyo 2020 ammette le donne tra i suoi membri

LEGGI: L'angoscia dell'azalea dell'Augusta National

"Amo questo evento, ha significato molto per me nella mia vita", ha aggiunto Woods.

"So che la mente è pronta, devo solo far sì che il corpo sia disposto a farlo: questa è la parte difficile".

Woods ha dato la colpa agli spasmi alla schiena per il suo ritiro prima del secondo giro dell'evento di Dubai, e successivamente si è ritirato da una conferenza stampa programmata per promuovere il Genesis Open della sua fondazione, in modo da poter continuare la sua riabilitazione.

Ha anche saltato l'Arnold Palmer Invitational della scorsa settimana, un evento che ha vinto per il record di otto volte, affermando di non avere "alcuna tabella di marcia per il suo ritorno", ma dicendo al suo sito web che "i trattamenti stanno continuando e stanno andando bene".

Woods ha dichiarato a USA Today di essersi allenato a casa, piuttosto che giocare, ma ha insistito sul fatto che "ha una possibilità" di giocare ad Augusta il 6 aprile per il Major di apertura della stagione.

LEGGI: Tiger Woods - dolore e gloria

LEGGI: La nota di Tiger Woods a se stesso più giovane

LEGGI: "Non mi sentirò mai più bene", dice Woods

Il suo agente Mark Steinberg ha respinto le recenti affermazioni di Golf World, che citava diverse fonti, secondo le quali è improbabile che Woods giochi ad Augusta, dicendo a Tim Rosaforte di Golf Channel: "Non siamo in una situazione tale da poter parlare di giocare il Masters ora".

Steinberg ha aggiunto: "Si è sottoposto a trattamenti, sta progredendo e spera di poterlo fare. Non c'è stata una decisione in un senso o nell'altro".

In grado di giocare o meno, Woods ha dichiarato a USA Today che parteciperà alla cena dei campioni per tutti i precedenti vincitori del Masters il martedì della settimana del torneo.

Woods, che ha vinto il Masters per l'ultima volta nel 2005, ha saltato due delle ultime tre edizioni e ha chiuso al 17° posto nel 2015.

Ha tempo fino al giorno del turno di apertura per decidere se potrà giocare.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com