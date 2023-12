Tiger Woods si sente "molto più forte" in vista del PGA Championship

Woods stava giocando il suo primo torneo da quasi 17 mesi all'Augusta National, dopo aver subito gravi lesioni alla gamba in un incidente stradale nel febbraio 2021.

Ora è arrivato al Southern Hill Country Club di Tulsa, Oklahoma - il luogo della sua quarta e più recente vittoria al PGA Championship nel 2007 - per il secondo major maschile dell'anno.

"Se avrò mai la piena mobilità? No, mai più", ha detto Woods domenica.

"Ma potrò diventare più forte. Mi farà male, ma è così che sarà".

"Sono entusiasta di questa settimana. Non giocherò molto in futuro, quindi ogni volta che giocherò sarà divertente giocare e competere. Ci sono solo tante partite a pagamento che si possono giocare a casa".

Dopo aver girato con un 71 nel giro d'apertura del Masters, Woods ha fatto seguire un 74, un 78 e un 78 per concludere il torneo al 47° posto.

"Sono diventato molto più forte dopo il Masters", ha dichiarato Woods a Golfweek.

"Siamo tornati al lavoro martedì (dopo il Masters). Il lunedì è stato terribile, non ho fatto nulla e martedì è stato il giorno delle gambe. Quindi abbiamo ripreso subito. Tutto va meglio".

In precedenza, Woods aveva dichiarato che avrebbe giocato all'Open di St. Andrews, in Scozia, a luglio.

Il PGA Championship inizia giovedì. Il campione in carica e rivale di lunga data di Woods , Phil Mickelson , si è ritirato dal torneo a causa di una perdurante assenza dal golf, mentre Scottie Scheffler è in testa al sorteggio in quanto neo-campione del Masters e numero 1 del mondo.

Dopo il secondo posto all'AT&T Byron Nelson di domenica, il tre volte vincitore di un major Jordan Spieth ha mostrato una forma promettente per completare il grande slam della sua carriera al PGA Championship.

