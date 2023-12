I punti salienti della storia

Tiger Woods si ritira dall'Arnold Palmer Invitational per un infortunio alla schiena

Un'altra battuta d'arresto per Woods

Non ha una "tabella di marcia" per il ritorno al golf

Woods deluso per non aver "onorato" Palmer

Il "Re" è morto a settembre

Woods non gioca da quando si è ritirato dal Dubai Desert Classic del mese scorso a causa di spasmi alla schiena, parte di un infortunio ricorrente che ha tormentato la sua carriera per la maggior parte dei tre anni e che ha portato a diversi interventi chirurgici.

Woods ha dichiarato che "non c'è una tabella di marcia" per il suo ritorno, ma ha detto al suo sito web che "i trattamenti stanno continuando e stanno andando bene".

L'ultima battuta d'arresto mette in serio dubbio la partecipazione del 14 volte campione al prossimo Masters, 20 anni dopo aver vinto il suo primo major a 21 anni.

"Purtroppo, a causa del riposo e della riabilitazione in corso sulla mia schiena, non sarò in grado di giocare l'Arnold Palmer Invitational di quest'anno", ha dichiarato Woods, 41 anni, nel comunicato.

"Sono particolarmente dispiaciuto perché volevo essere presente a Bay Hill per onorare Arnold. Questo è un evento che non volevo saltare. Arnold ha significato molto per me e per la mia famiglia; lo consideravo un caro amico.

"Ci mancherà molto e non potrà mai essere sostituito".

Palmer, icona del golf e sette volte vincitore di major, è morto a 87 anni nel settembre dello scorso anno, poco prima della Ryder Cup.

Nel 2017 ha mancato il taglio nella sua prima gara a Torrey Pines e si è ritirato dopo un primo giro in 77 a Dubai. Si è anche ritirato da una conferenza stampa programmata al Genesis Open al Riviera per aiutare la sua fondazione a riposare la schiena.

Prima dell'evento di Dubai, Woods aveva dichiarato alla CNN di temere di non poter più giocare dopo i "tempi bui" dell'infortunio.

L'Arnold Palmer Invitational inizia il 16 marzo, solo 20 giorni prima del Masters.

