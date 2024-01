Tiger Woods si ritira dal PGA Championship dopo il peggior giro della sua carriera in questa manifestazione

Il PGA Championship ha annunciato il ritiro del 15 volte vincitore di un major su Twitter, dopo aver girato con un 9-over par 79 al Southern Hills Country Club di Tulsa, in Oklahoma, nel suo secondo major dopo un'assenza di quasi 17 mesi a causa delle gravi ferite alla gamba riportate in un incidente d'auto nel febbraio 2021.

Woods ha superato il taglio di venerdì per un solo colpo, mostrando barlumi della sua eccellenza per qualificarsi per il fine settimana.

Ma gli infortuni e la stanchezza di giocare 36 buche sembrano aver preso il sopravvento sul 46enne sabato, in condizioni fresche e ventose.

Ha realizzato un lungo putt per salvare il par alla prima buca, ma ha dovuto accontentarsi di un bogey alla seconda.

Le cose sono andate di male in peggio alla buca 6, par tre, con un triplo bogey, ed è stato l'inizio di un brutto periodo per Woods.

Nelle sette buche successive ha subito sei bogey, di cui cinque consecutivi, prima di realizzare il primo birdie del suo giro alla 15a.

È riuscito a evitare per un pelo il suo peggior punteggio in un major, l'81 dell'Open di Muirfield del 2002.

Woods ha valutato con franchezza il suo gioco, dicendo di "non aver fatto nulla di buono" e di "non aver colpito molti colpi buoni".

"Non ho giocato bene. Non ho colpito la palla molto bene e non sono partito come avrei dovuto. Pensavo di aver fatto un buon tee shot al secondo, ma sono finito in acqua e non sono mai riuscito a prendere il giusto slancio".

Dopo il giro, Woods non si è sbilanciato sulla possibilità di completare il major.

"Beh, sono dolorante. Lo so per certo", ha detto. "Faremo un po' di lavoro e vedremo come andrà".

Fonte: edition.cnn.com