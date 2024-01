Tiger Woods si riprende nel secondo turno e supera il taglio al PGA Championship

Woods ha girato in 1under-par 69 venerdì e ha terminato le prime 36 buche in 3 over. La linea di taglio era 4-over. Woods aveva girato un 4-over 74 nel primo giro di giovedì.

Il 46enne Woods è ora a 12 colpi dall'attuale leader della clubhouse Will Zalatoris, che si trova a 9-under in vista del terzo round di sabato.

Durante il primo giro di giovedì, Woods ha fatto una smorfia di fastidio dopo il tee off all'ottava buca, la penultima del suo giro di apertura. Subito dopo aver terminato, Woods ha chiesto a un corrispondente di ESPN come si sentisse la sua gamba destra riparata chirurgicamente e ha risposto: "Si è sentita meglio prima", sorridendo.

Alla domanda di ESPN su come Woods sia riuscito a ignorare ciò che gli stava accadendo fisicamente dopo il round di venerdì, ha risposto: "C'è una missione. La missione è quella di andare avanti e vincere in qualche modo e so che a volte non ci si sente proprio bene, ma è così. È la vita, è lo sport. Si spinge, a volte ci si rompe, ma va bene così, si torna in campo ed è per questo che ho un ottimo staff di preparatori atletici. Sono molto bravo a rompere le cose e molto bravo a sistemarle, quindi è un ottimo rapporto".

Il terzo giro del PGA Championship inizia sabato dal Southern Hills Country Club, a Tulsa, in Oklahoma.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com