Tiger Woods si prepara a tornare in patria "tornando dove tutto è iniziato".

Tiger Woods si impegna per il Genesis Open 2017

L'ex numero uno del mondo ha fatto il suo debutto nel PGA nel 1992

L'ex numero 1 del mondo, che ha giocato il suo primo evento dopo oltre un anno all'Hero World Challenge all'inizio del mese, ha confermato che parteciperà al Genesis Open di febbraio al Riviera Country Club di Los Angeles, in California.

L'evento, che Woods ospiterà, è stato il primo torneo del PGA Tour a cui ha partecipato nel 1992, quando non era altro che un adolescente magro - con 72 e 75 colpi e mancando il taglio.

"Sono molto emozionato di tornare al Riviera, al Genesis Open, dove tutto è iniziato per me", ha detto Woods in un video pubblicato sulla pagina Twitter del Genesis Open.

È stato il mio primo evento del PGA Tour, avevo 16 anni, pesavo circa 105 chili ed è stato un momento che mi ha cambiato la vita".

"Mi è sempre piaciuto giocare lì. Non ho sempre giocato al meglio, ma il campo da golf è uno dei più storici e iconici del mondo".

Cypress, la città in cui Woods è nato, si trova a soli 45 minuti di auto dal Riviera Country Club.

Tiger Woods colpisce un colpo durante il Los Angeles Open del 1992 al Riviera Country Club.

Il ritorno di Woods alle Bahamas è stato un misto di vecchia magia, costellata da costosi doppi bogey.

Nonostante i 24 birdie realizzati nel corso dei quattro giri - i migliori di tutti i giocatori in gara - il quarantenne ha chiuso a 14 colpi dal vincitore Hideki Matsuyama.

