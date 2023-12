I punti salienti della storia

Tiger Woods si piazza al secondo posto al Valspar Championship

Tiger Woods si piazza al secondo posto al Valspar Championship

Woods si è piazzato un colpo dietro a Paul Casey

è il suo miglior risultato dal 2013

Woods non è riuscito a porre fine alla sua quasi quinquennale mancanza di titoli, ma l'americano ci è andato vicino, finendo a pari merito al secondo posto, a un colpo dal vincitore Paul Casey. Si è trattato del suo miglior risultato dopo il secondo posto al Barclays nel 2013.

È stato un buon momento per il 42enne, dato che il primo major dell'anno - il Masters di Augusta - inizierà tra poco meno di tre settimane.

Woods ha vinto l'ultima volta uno dei quattro major del golf nel 2008, ma da allora ha dovuto affrontare quattro interventi alla schiena e problemi fuori dal campo.

LEGGI: 20 anni di Tiger, dove tutto è andato bene e male

"Continuo a migliorare e ad essere sempre più lucido", ha detto Woods. "Oggi non sono stato così lucido come avrei voluto, ma ho avuto una buona possibilità di vincere il torneo.

"Un paio di putt qua e là e sarebbe stata una storia diversa".

Infatti.

Nel giro finale di domenica ci sono stati sprazzi di forma vintage, con un colpo da 44 piedi alla 17ª per un birdie.

Alla 18ª aveva bisogno di un altro birdie per forzare un playoff con il leader del club Casey, ma il suo putt è stato mancato di due piedi e Woods si è dovuto accontentare del par.

Woods ha comunque concluso il torneo con un impressionante nove sotto zero, a pari merito con il connazionale Patrick Reed, dopo il 12° posto ottenuto all'Honda Classic di fine febbraio. E forse per dare un'indicazione di come si sente la sua schiena, Woods ha registrato sabato la più alta velocità di rotazione della testa del bastone della stagione, a 129,2 miglia all'ora alla buca 14.

Si può dire che la sua prestazione non è passata inosservata.

Infatti, NBC Sports ha riferito che gli ascolti televisivi del terzo round su Golf Channel sono aumentati del 181% rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso, mentre l'ultimo round ha ottenuto un rating di 5,11 durante la notte - l'audience più alta al di fuori dei Major dal Players Championship del 2013, vinto da Woods.

Anche i suoi compagni di gara hanno preso nota della sua prestazione.

LEGGI: Woods nominato vice capitano della Ryder Cup

È fantastico

"È fantastico, ovviamente, vedere Tiger giocare a golf e anche qui al Valspar, la differenza che fa per il tour è enorme", ha detto il vincitore del Masters 2013 Adam Scott, che ha pareggiato al 16° posto a Palm Harbor.

"Voglio dire, è terribile da dire, ci siamo abituati a non vederlo qui ed è stato comunque bello.

"Ma è molto meglio quando viene a giocare".

Anche il quattro volte vincitore di un major Ernie Els apprezza ciò che vede in Woods.

"Vedo il Tiger normale, il Tiger che conosco da 24 anni", ha detto Els. "Il Tiger che non era più lo stesso a causa degli infortuni. Deve essere stato molto deludente per lui. Chi sa quanto sia stato grave?

"Sta facendo uno swing duro, con fiducia", ha aggiunto Els. "Sapendo che la sua schiena sarà a posto. Può pianificare le cose e guardarle con entusiasmo, invece di andare avanti di settimana in settimana chiedendosi se qualcosa si romperà.

"Ha l'energia necessaria per credere che il suo corpo sia tornato, che abbia il talento e che abbia fatto il suo lavoro".

LEGGI: Mickelson mette fine alla siccità

Woods cercherà di mantenere la sua forma quando parteciperà all'Arnold Palmer Invitational questa settimana. Ha avuto un enorme successo a Bay Hill, vincendo l'evento otto volte.

Se la sua uscita al Valspar Championship è indicativa, si prospetta un buon risultato per il n. 9.

"Ho sempre apprezzato Bay Hill", ha dichiarato Woods al sito web del torneo. "Il golf è proprio di fronte a te.

"Devi pensare a come muoverti sul campo ed essere in grado di colpire una varietà di colpi. Si sa quali colpi sono necessari e poi bisogna eseguirli".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com