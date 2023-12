Tiger Woods "si aspettava" di vincere di nuovo, dice l'agente Mark Steinberg

Gestendo Tiger Woods dal 1998, Steinberg è stato al suo fianco negli incredibili alti e nei debilitanti bassi.

Dal dominio del mondo del golf alle crisi personali, ai molteplici interventi chirurgici e alla discesa al 1.199° posto della classifica mondiale.

Negli ultimi 12 mesi Woods ha messo in atto una sorprendente rimonta, culminata con la prima vittoria nel PGA Tour dopo oltre cinque anni al Tour Championship di settembre.

E mentre molti pensavano che i giorni dell'americano in cima alla classifica fossero finiti, Steinberg insiste sul fatto che l'uomo stesso non ha mai dubitato del suo ritorno.

"È stato ovviamente un grande successo per il golf", ha detto Steinberg a Shane O'Donoghue della CNN Living Golf a proposito della vittoria di Woods all'East Lake Golf Club di Atlanta.

"È stato emozionante, ma Tiger si aspettava che accadesse".

È successo prima del previsto?", ha aggiunto Steinberg, "forse, ma lui aveva un piano, aveva una visione e l'ha rispettata".

"Soprattutto è rimasto in salute e ha giocato più golf di quanto pensasse di fare, più settimane consecutive di quanto pensasse di fare".

La forma di Woods nel corso del 2018 è servita da monito per i suoi rivali.

Ha guidato brevemente il British Open di luglio a Carnoustie prima di finire sesto e ha concluso come secondo classificato dietro Brooks Koepka al PGA Championship di agosto.

Il suo straordinario ritorno alla forma lo ha visto salire al 14° posto della classifica mondiale.

"Si vedeva che con il passare della stagione stava tornando in forma", ha spiegato Steinberg. "Ma anche se si tratta di uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, bisogna sempre imparare di nuovo e quindi continuare a mettersi in quella posizione credo gli abbia permesso di dimostrare a se stesso che è proprio lì, che è sulla cresta dell'onda".

In 20 anni al fianco di Woods, Steinberg ha visto in prima persona le prove e le tribolazioni di una carriera da montagne russe, ed è filosofico quando gli si chiede cosa gli abbia insegnato.

"Sii umile, apprezza i momenti positivi e renditi conto che con la buona salute e il duro lavoro puoi superare molte cose e Tiger l'ha fatto", ha detto. "Sono felice per lui e anche per il gioco del golf; è utile per tutti quando c'è un Tiger Woods sano e competitivo".

Anche se il fascino di Woods rimane, l'attuale incarnazione del golfista più famoso del mondo si sente più accessibile e aperta.

"Sento che Tiger sta abbracciando la sua popolarità più di quanto abbia mai fatto... è molto genuino", ha aggiunto Steinberg. "Penso che stia davvero risuonando e legando con il pubblico, con i fan, con i media. Più persone lo stanno abbracciando ora più che mai".

Dopo aver aiutato Woods ad accumulare una fortuna di 750 milioni di dollari, Steinberg è ottimista sul futuro. Dopo aver perso diversi contratti di sponsorizzazione in seguito a una serie di scandali emersi quasi dieci anni fa, Steinberg è stato fondamentale per aiutare Woods a ricostruire la sua carriera.

Il loro duro lavoro sta dando ancora una volta i suoi frutti.

"Gli affari sono piuttosto forti in questo momento e siamo fortunati a trovarci nella posizione di valutare le opportunità piuttosto che inseguirle. L'interesse per le apparizioni in tutto il mondo è di nuovo in crescita", ha detto.

"Sicuramente saremo un po' più sensibili e attenti nei viaggi a lungo raggio. Negli ultimi 20 anni Tiger è stato uno dei veri viaggiatori globali per il golf, ma credo che sarà più attento al suo corpo, a ciò che è opportuno per il suo programma e ad assicurarsi di essere in salute".

