Tiger Woods servirà fajitas, sushi alla cena dei campioni del Masters

In qualità di campione in carica, Woods ha la possibilità di ospitare e scegliere il menu dell'esclusivo incontro pre-torneo tra i vincitori del passato e il presidente dell'Augusta National, il martedì della settimana del Masters. Il menu viene solitamente svelato pochi giorni prima dell'inizio del torneo, quando i migliori golfisti del mondo si riuniscono ad Augusta; quest'anno il Masters inizierà il 9 aprile.

Il 44enne ha vinto la sua quinta giacca verde del Masters e il primo major dal 2008 in una straordinaria rimonta lo scorso anno e ha ripreso il menu della sua quarta vittoria ad Augusta nel 2006.

"Nato e cresciuto nella California del Sud, che ha fatto parte della mia infanzia, avremo bistecche e fajitas di pollo, oltre a sushi e sashimi sul ponte", ha detto Woods ai giornalisti in una conference call pre-Masters martedì.

"Stiamo ancora discutendo sul frullato".

Salsa di ghiandola di scimmia

La Cena dei Campioni si tiene nella Clubhouse dell'Augusta National ed è diventata una tradizione del Masters da quando fu iniziata dal grande Ben Hogan nel 1952.

In seguito, il vincitore dell'anno precedente ha avuto l'onore di ideare il menu, che spesso riflette il piatto nazionale.

Quando Woods tornò come campione in carica nel 1998, dopo la sua vittoria ad Augusta, servì cheeseburger, patatine e frullati. Nel 2002 e nel 2003 ha optato per una bistecca Porterhouse.

Il tedesco Bernhard Langer ha servito wiener schnitzel nel 1986, mentre l'inglese Nick Faldo ha scelto pesce e patatine fritte in occasione della prima delle sue tre cene dei campioni come padrone di casa, nel 1997, e lo scozzese Sandy Lyle ha indossato un kilt e servito haggis nel 1989.

Altri menu degni di nota sono stati l'alce, il cinghiale e il salmerino alpino del canadese Mike Weir nel 2004 e il barbecue sudafricano di Charl Schwartzel con salsa di ghiandola di scimmia nel 2012.

"Non c'è scimmia e non c'è ghiandola", ha detto Schwartzel ridendo a una conferenza stampa ad Augusta quell'anno.

"È una salsa che in Sudafrica è piuttosto familiare in tutti i ristoranti. La si mette sulla carne. È un po' di chutney, salsa Worcester e un po' di cipolla".

Un'altra prelibatezza locale è stata la Moreton Bay bugs - aragosta australiana - scelta da Adam Scott nel 2014.

La cena è uno dei raduni più esclusivi dello sport e per chi è alle prime armi può essere un'esperienza scoraggiante, come racconta il due volte campione Bubba Watson.

"Nel 2013, la mia prima Champions Dinner, guardando queste leggende parlare, le loro storie, non sapevo cosa fare", ha detto ai giornalisti ad Augusta.

"Mi chiedevo: siete sicuri che dovrei essere qui? Si guardano e si ascoltano i grandi campioni e le loro storie, e io non ho parlato, ho solo ascoltato. È stato piuttosto bello".

I partecipanti possono anche scegliere dal menu del club se la cucina del padrone di casa non è di loro gradimento.

Il Masters 2020 si svolgerà dal 9 al 12 aprile, con Woods a caccia della sesta giacca verde per eguagliare il record di Jack Nicklaus.

A Rory McIlroy manca solo il Masters per diventare il sesto giocatore a completare il grande slam della carriera con tutti e quattro i titoli major.

Fonte: edition.cnn.com