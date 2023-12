Notizie salienti

Tiger Woods sarà un grande capitano di Ryder Cup", Davis Love III

Davis Love III appoggia Tiger Woods come futuro capitano della Ryder Cup statunitense

Love ha guidato gli Stati Uniti al trionfo nel 2016, con Woods come vice-capitano

L'ex numero 1 del mondo Woods è tornato di recente sul campo da gioco dopo sedici mesi di infortuni, dopo essere stato anche uno dei vice capitani di Love ad Hazeltine durante il primo trionfo degli Stati Uniti sulle controparti europee dal 2008.

Love è convinto che il 14 volte vincitore di un major abbia le carte in regola per guidare gli americani nelle future partite di Ryder Cup.

"Tiger sarà un ottimo capitano di Ryder Cup in futuro", ha dichiarato Love alla CNN.

"È stato incredibile. Se hai Tiger Woods seduto nella tua stanza di squadra e non ha nessuna mazza, sai che si è impegnato".

Sono state settimane molto intense per il 52enne Love, che ha saputo di essere stato inserito nella Hall of Fame dello sport poco prima di ospitare il suo evento personale del PGA Tour.

Un bel modo per concludere un anno che sarà ricordato per il successo 17-11 sull'Europa a squadre.

Riflettendo sul successo per 17-11 dell'America sull'Europa al recente torneo RSM Classic, Love ha tenuto a precisare che le basi per il successo ad Hazeltine sono iniziate due anni fa, dopo la terza sconfitta consecutiva nel più importante torneo di golf.

"Siamo stati tutti molto onesti", ha rivelato. "Ci siamo seduti in una stanza e poi abbiamo puntato il dito e sottolineato gli errori e abbiamo elaborato un piano di gioco che ci sembrava potesse funzionare e ci siamo impegnati a rispettarlo".

Il piano di gioco ha funzionato alla grande, impedendo all'Europa di conquistare la quarta vittoria consecutiva.

È stato particolarmente dolce per Love, l'uomo che ha capitanato il suo Paese durante il famigerato crollo dell'ultimo giorno della gara del 2012 a Medinah.

La preparazione ad Hazeltine è stata oscurata dalla morte del leggendario Arnold Palmer all'età di 87 anni. Love III ha giocato sotto Palmer alla Presidents Cup del 1996.

"Arnold aveva tempo per tutti, non importa quale fosse, il ragazzo che falciava i green o il proprietario del campo", ha detto Love del sette volte vincitore di un major.

"Trattava tutti allo stesso modo ed era un grande uomo e un grande leader per noi".

È stato quindi giusto che gli americani abbiano mostrato un'unità che non si vedeva dal Valhalla del 2008.

Questa unità è stata incarnata dal due volte campione del Masters Bubba Watson che, nonostante non sia stato selezionato, si è offerto volontario come vice capitano al fianco di Woods.

La vittoria è stata infine sancita da uno dei capitani scelti da Love, Ryan Moore. Era una cosa che lui stesso aveva fatto da giocatore 23 anni prima.

In quell'occasione non era riuscito a recuperare la sua palla durante i festeggiamenti per la vittoria. Non aveva intenzione di permettere a Moore di commettere lo stesso errore.

Ma si scoprì che Moore aveva altre idee.

Tornò circa un'ora dopo e disse: "Voglio che la tenga tu", ha detto Love. "Sapeva cosa avrebbe significato per me e cosa significava per lui".

Sarà anche un vittorioso capitano di Ryder Cup, ma la carriera di gioco di Love va ancora a gonfie vele.

L'anno scorso, all'età di 52 anni, è diventato il terzo vincitore più anziano del PGA Tour. E nutre grandi speranze anche per il figlio Dru, che frequenta il college, o, se preferite, per Davis Love IV.

"Tutti dicono che vuole seguire le tue orme? Io dico di no, lui vuole seguire le orme di Rory McIlroy!", dice del figlio.

"Vuole vincere molti campionati importanti e diventare il giocatore numero uno al mondo".

In effetti Love ritiene che il futuro di questo sport sia molto luminoso.

"Pensavamo di dover avere Tiger perché qualcuno guardasse il golf. E invece no, a loro piace guardare Jordan Spieth. Sono entusiasti di Jordan. E il bello è che Rickie Fowler, Jordan, Jason Day e Rory... sono grandi ambasciatori del gioco.

"Siamo fortunati che i nostri giocatori di punta siano anche dei grandi giovani. Quindi penso che il golf sia in un posto fantastico in questo momento".

Love ha visto praticamente di tutto nel corso degli anni, compresi i legami storici tra il golf e i presidenti degli Stati Uniti.

Una tradizione che continuerà sicuramente con il Presidente eletto Donald Trump.

"Potrebbe giocare più di qualsiasi altro presidente del passato", ha detto Love. "Ma ho frequentato un po' il presidente eletto Trump. È molto ambizioso e molto motivato... vuole che i suoi campi siano i migliori".

Sembra che il golf sia vivo e vegeto nello Studio Ovale.

