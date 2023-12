I punti salienti della storia

Tiger Woods punta ai major nel 2018

Woods non ha dolori al ritorno dall'operazione alla schiena

Battuto il numero 1 del mondo Dustin Johnson

Il ritorno indolore di Woods all'Hero World Challenge ha spinto il più grande nome dello sport a dichiarare di essere "eccitato" per il futuro.

Al suo atteso ritorno da un quarto intervento chirurgico alla schiena - era il suo primo torneo da 301 giorni, dopo l'abbandono del Dubai Desert Classic a febbraio - Woods ha realizzato tre giri sotto il 70 all'Albany Club nelle Bahamas per finire in parità al nono posto nel campo dei 18 giocatori.

Ha chiuso con 10 colpi di ritardo rispetto al vincitore Rickie Fowler, ma il totale di otto sotto il par di Woods è stato sufficiente per battere il numero 1 del mondo Dustin Johnson, il vincitore della FedEx Cup e numero 3 del mondo Justin Thomas e il campione degli US Open Brooks Koepka.

Calendario dei Major

La prestazione ha portato Woods dalla 1.199esima alla 668esima posizione nella classifica mondiale del golf, ma soprattutto il 41enne ha girato liberamente senza alcun segno del dolore alla schiena che lo ha ostacolato negli ultimi anni.

"Sono entusiasta", ha dichiarato Woods, che ha avuto otto lunghi periodi di stop per vari disturbi da quando ha vinto l'ultimo dei suoi 14 major agli US Open del 2008.

"Le mie aspettative sono di giocare l'anno prossimo. Cercheremo di capire qual è il modo migliore per me di costruire il mio programma per i campionati maggiori.

"Non so su quali campi da golf giocherò e qual è il modo migliore per farlo. Ci siederemo con tutta la squadra e capiremo dove iniziare, quanto giocare, i periodi di riposo, i cicli di allenamento, tutto quanto".

Frustrato

Woods, che rimane a quattro major dal record di 18 di Jack Nicklaus, ha subito una fusione vertebrale nella parte inferiore della schiena in aprile e ha ammesso prima dell'evento delle Bahamas di non avere idea di come avrebbe giocato.

Ma venerdì ha pareggiato due volte al comando e non si è tirato indietro, superando regolarmente i suoi compagni di gioco più giovani che hanno preso il sopravvento in sua assenza, tra cui Thomas, che è uno dei più grandi battitori del PGA Tour con una media di 309,7 yard nella scorsa stagione.

"È bello tornare in campo dove posso superare un paio di curve e allungare un par 5", ha detto Woods, che prima dell'evento ha scherzato sul fatto che i suoi due figli piccoli lo considerano un "golfista da YouTube" perché non l'hanno mai visto ai suoi fasti.

"Ero un po' frustrato per il mio gioco con il ferro, che è stato il tratto distintivo della mia carriera. È ancora sorprendente la distanza con cui lo colpisco, e devo fare degli aggiustamenti".

"Se si aggiunge l'adrenalina, si pensa che non è possibile colpire in quel modo. Sono cose che devo migliorare. Nel complesso sono molto soddisfatto".

La stessa tigre

Anche se non si trattava di un evento a tutto campo e si è giocato su un percorso relativamente facile - ci sono cinque par 5 sul tracciato di Albany - c'è la sensazione che ci sia qualcosa di diverso in questo ultimo ritorno di Woods, che ha vinto 79 volte sul PGA Tour.

Con l'eccezione di un momento difficile durante il terzo giro di sabato (quattro over per le prime nove in condizioni di vento), Woods è sembrato in controllo del suo gioco e ha mostrato segni della vecchia magia che lo ha reso quello che molti considerano il più grande giocatore di tutti i tempi.

"Se vi siete addormentati negli ultimi otto anni e vi svegliate e l'ultima volta che avete visto giocare Tiger Woods è stato nel 2009, penserete: 'Che c'è di strano? È esattamente la stessa persona", ha detto Brandel Chamblee, analista di Golf Channel, dopo il primo giro.

È il miglior swing che gli ho visto fare da prima di tutti gli infortuni e prima di tutte quelle cose di cui tutti preferirebbero non parlare".

"La sua velocità di palla in un colpo è stata di 178 mph, in un altro di 180, che è circa una palla veloce da 96 mph. È roba da grande lega. L'ultima volta che Tiger ha giocato, la sua velocità di palla era di 114 mph. Questo si traduce in una differenza di 10 o 12 miglia orarie nella velocità della palla.

"Questo è Tiger Woods che si sente bene, che fa un buon swing".

Motivi per essere ottimisti

I capi di Chamblee a Golf Channel si sentiranno sicuramente bene e sperano che Woods possa rimanere libero da infortuni, visto che i dati di ascolto del primo giorno del torneo alle Bahamas sono aumentati del 27% rispetto all'anno scorso.

Il canale era la rete sportiva via cavo più seguita negli Stati Uniti quando Woods ha iniziato il torneo giovedì pomeriggio.

Sebbene i segnali siano buoni e Woods dichiari di essere libero dal dolore, potrebbe essere troppo presto per dire che è davvero "tornato".

L'anno scorso, dopo aver segnato ben 24 birdie all'Hero, aveva dichiarato di sentirsi bene in vista della nuova stagione, ma ha resistito solo per altri tre giri, mancando il taglio in California prima che la schiena cedesse a Dubai.

"È emozionante, ma bisogna cercare di moderare i toni", ha detto il suo caddie Joe LaCava.

"Ci siamo sentiti allo stesso modo l'anno scorso. Non dobbiamo esaltarci troppo. Ma deve piacere quello che si vede, no? Ci sono più motivi per essere ottimisti".

Tiger Woods: Dagli alti ai bassi

Il clamore suscitato da Woods ha oscurato la vittoria di Fowler domenica. Il giocatore ha chiuso con un 11-under 61 - il più basso della sua carriera da professionista - per aggiudicarsi la vittoria con quattro colpi di vantaggio sull'americano Charley Hoffman.

"Volevo essere sicuro di arrivare davanti a [Woods]", ha detto Fowler mentre ritirava il trofeo "Tiger" dell'Hero World Challenge.

"Perché so che questa non sarà l'ultima volta che lo vedremo".

