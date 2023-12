Notizie salienti

Tiger Woods: Posso ancora battere il record di major di Jack Nicklaus

Tiger Woods non sa ancora quando tornerà a giocare

Dice di poter ancora battere il record di Jack Nicklaus di 18 titoli major

Il 14 volte campione di major sostiene di "progredire bene" dopo la terza operazione alla schiena subita in ottobre, ma afferma che non riprenderà la sua carriera finché non potrà allenarsi, giocare e recuperare senza effetti negativi.

Nonostante non abbia vinto un major dal 2008, il quarantenne crede ancora di poter superare il record di 18 titoli di Nicklaus. L'"Orso d'oro" ha vinto i suoi ultimi tre major oltre i 40 anni, compreso il famoso titolo del Masters del 1986 a 46 anni.

"Penso che il suo record di major sia ancora raggiungibile", ha detto Woods ai giornalisti durante il media day del torneo Quicken Loans National del PGA Tour, che ospita al Congressional Country Club nel Maryland.

Woods vuole anche battere il record di 82 vittorie di Sam Snead nel PGA Tour - è al secondo posto della classifica con 79 titoli, l'ultimo dei quali è arrivato nell'agosto 2013.

"Sarebbe bello finire al numero 1 di entrambe le classifiche", ha detto. "È un traguardo molto lontano e ci vorrà del tempo per arrivarci, ma spero di poter tornare qui e giocare a quel livello".

Woods non gioca dallo scorso agosto, ma ha alimentato le voci di un suo ritorno con una serie di dimostrazioni pubbliche in occasione di vari impegni nell'ultimo mese.

Ma lunedì ha ammesso di non sapere se il suo ritorno avverrà "la prossima settimana o tra un anno" - e ha dimostrato la sua arrugginitezza colpendo tutti e tre i suoi colpi di wedge in acqua durante una mini gara di par-three.

Più concentrato

"La gente mi ha cancellato, non sono quel tipo di giocatore, non sono un fertilizzante", ha detto. "Sto migliorando, datemi solo un po' di tempo. Non vedo l'ora di scendere in campo e competere".

"Spero di giocare. Non so quando, questa è la domanda principale che continuo a sentirmi rivolgere. Se lo sapessi, ve lo direi. Sarebbe divertente saperlo. Ma non lo so.

"Sto ancora cercando di diventare più forte, più duttile. Sto colpendo meglio la palla. Tutto ciò che riguarda il mio gioco sta migliorando. Si tratta solo di essere costante, non solo a casa, al Medallist, ma anche qui (sul PGA Tour). È una cosa completamente diversa".

Woods è ben noto per il suo regime di allenamento e fitness, ma ha detto che l'infortunio lo ha costretto a rivedere il suo programma di allenamento.

"Sono uno di quelli abituati ad allenarsi otto, dieci ore al giorno, e non lo farò più", ha detto. "E non correrò nemmeno per 10 miglia al giorno.

"I miei allenamenti saranno più concentrati. Devono esserlo. Non posso colpire 500 palline da golf di fila. Devo essere in grado di uscire, giocare e recuperare ogni giorno. Finché non mi sentirò a mio agio nel farlo, prenderò la decisione di tornare".

Fonte: edition.cnn.com