Tiger Woods ottiene il via libera dal medico per "fare tutto ciò di cui ha bisogno".

Tiger Woods intensifica la riabilitazione dopo l'infortunio alla schiena

L'ex numero 1 è fuori dal febbraio 2017

Secondo l'agente dell'americano, Mark Steinberg, i medici hanno autorizzato il giocatore a "fare tutto ciò che deve fare".

"Ha ricevuto un buon referto ed è autorizzato a procedere", ha dichiarato Steinberg a ESPN. "Può fare tutto ciò di cui ha bisogno. Tiger prenderà la cosa molto, molto lentamente. È una buona cosa, ma ha intenzione di farlo nel modo giusto".

Steinberg non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento della CNN.

Il 14 volte campione di major non ha giocato un torneo competitivo dal suo ritiro dal Dubai Desert Classic otto mesi fa e ha subito quattro operazioni alla schiena negli ultimi tre anni.

Woods non vince sul PGA Tour dal WGC-Bridgestone Invitational del 2013 e a febbraio ha dichiarato alla CNN Sport di temere che "non si sentirà mai più bene".

Il 15 ottobre, però, il 41enne ha postato su Twitter un video di se stesso che colpisce un drive promettente, con la scritta "Sto facendo progressi".

L'ex allenatore di Woods, Hank Haney, si è spinto a twittare: "Questo è uno swing con cui potrebbe vincere, non è oltre la linea e si blocca all'interno scendendo, sembra un po' rigido ma è abbastanza buono".

Dolore ai nervi

In passato Woods è stato in grado di effettuare solo tiri da 60 metri e, fino a maggio 2017, non riusciva nemmeno a torcere, per non parlare di colpire la palla al massimo delle sue capacità.

"Non potevo più vivere con il dolore che avevo", ha scritto Woods sul suo blog. "Persino sdraiarmi mi faceva male. Avevo dolore ai nervi per qualsiasi cosa facessi ed ero allo stremo delle forze".

Ora, però, sembra esserci una luce alla fine del tunnel.

