Notizie salienti

Tiger Woods offre una storia sovrumana "avvincente", dice il capo del PGA Tour

Il ritorno di Tiger Woods "avvincente" per il golf

L'audience televisiva è a livelli record

L'ex numero 1 del mondo tra i favoriti per il Masters

Il 42enne ha sfidato l'intervento di fusione spinale dello scorso aprile, l'ultimo di quattro operazioni alla schiena, per arrivare a un solo colpo dal playoff e ottenere la prima vittoria dal 2013 al Valspar Championship della scorsa settimana in Florida.

Si è trattato di un notevole ritorno ai vertici del gioco da parte dell'ex numero 1 del mondo, che temeva che la sua carriera fosse finita durante i "momenti bui" della sua convalescenza.

E ha entusiasmato i fan e gli spettatori del golf, con ascolti televisivi da record per il fine settimana e social media in fibrillazione.

"È una storia che il mondo sta trovando molto avvincente e... questo è ciò che si vuole come azienda", ha dichiarato alla CNN il commissario del PGA Tour Jay Monahan.

LEGGI: La "star di YouTube" "ama la vita" e non ha dolori in vista del ritorno in campo

Successo di ascolti

Anche le emittenti televisive stanno trovando il ritorno di Woods in forma agonistica avvincente.

NBC Sports ha riferito che gli ascolti televisivi del terzo round su Golf Channel sono aumentati del 181% rispetto allo stesso giorno dell'anno scorso, mentre il round finale ha ottenuto un rating notturno di 5,11 - l'audience più alta al di fuori dei Major dal Players Championship del 2013, vinto da Woods.

È stato anche il più alto rating non-Masters dal PGA Championship del 2015. L'evento ha inoltre registrato 27,2 milioni di minuti in streaming sulle piattaforme digitali di Golf Channel e NBC Sports - l'evento del PGA Tour con il maggior numero di streaming di sempre per la rete.

Tutto questo, nonostante l'emergere, in assenza di Woods, di giovani stelle entusiasmanti come Jordan Spieth e Justin Thomas.

"Siamo cresciuti negli ultimi anni grazie all'arrivo di nuovi giocatori, ma nessuno ha prodotto una televisione più avvincente nello sport negli ultimi 20 anni di Tiger Woods", ha aggiunto Monahan.

"Ora è stato reintrodotto nel mix. Penso che sia chiaro che la gente è davvero interessata a vedere come i Phils [Mickelson], come i Tigers, come si comporteranno contro questi grandi giocatori giovani".

All'inizio del mese, Mickelson ha superato Thomas in un playoff al WGC-Mexico Championship per ottenere la sua prima vittoria dal British Open del 2013 a Muirfield.

LEGGI: Il veterano Phil Mickelson mette fine alla mancanza di titoli

LEGGI: 20 anni di Tiger, dove tutto è andato bene e male

Infortuni significativi

Woods ha vinto l'ultimo dei suoi 14 major nel 2008, e molti lo avevano dato per spacciato come un contendente credibile per i major, anche se si fosse ripreso abbastanza da riprendere a giocare sul Tour.

"È stata una strada dura, dura", ha detto Woods al Living Golf show della CNN a Dubai nel febbraio 2017, durante un ritorno di breve durata. "Ci sono stati molti momenti bui in cui non riuscivo ad alzarmi dal letto, non riuscivo a muovermi, il dolore era troppo forte.

"Chiunque abbia mai avuto un dolore ai nervi della schiena, sicuramente capisce cosa si prova. Onestamente l'anno scorso non sapevo se avrei mai giocato di nuovo a golf".

LEGGI: Tiger Woods: "Non mi sentirò mai più bene".

Ma dopo un ritorno al gioco senza dolore a dicembre, la prestazione di Woods sul percorso Copperhead di Palm Harbor suggerisce che ora è tra i favoriti per il quinto titolo del Masters e il primo dal 2005 ad Augusta in aprile.

"Gli infortuni che ha dovuto superare sono stati significativi e quando si parla di quattro interventi alla schiena, credo che molte persone pensino che sia un ostacolo che non si può superare", ha aggiunto Monahan.

Per quanto sia e sia stato un grande campione, credo sia giusto pensare che si tratti di ostacoli che nessun essere umano è in grado di superare".

"Quindi, il fatto che sia tornato e che si stia comportando molto bene, il fatto che sia tornato e che abbia apprezzato il fatto di essere là fuori e di essere tornato in quell'ambiente con tutte queste grandi giovani star, credo sia la cosa più interessante per la gente".

Il prossimo capitolo della storia di Woods è l'Arnold Palmer Invitational di questa settimana, dove ha la possibilità concreta di aggiungere l'80ª vittoria nel PGA Tour e la nona sul percorso di Bay Hill, vicino a Orlando.

Il Masters inizierà il 5 aprile.

"Nessuno ha la sfera di cristallo, ma per la PGA e per il gioco del golf è un momento molto positivo", ha detto Monahan.

Alla vigilia del torneo di Bay Hill Woods è stato nominato capitano degli Stati Uniti per la prossima Presidents Cup, un ruolo solitamente riservato ai veterani a fine carriera.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com