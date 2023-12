Tiger Woods nomina Aaron Beverly come beneficiario dell'esenzione Charlie Sifford per giocare l'evento del PGA Tour

Il Charlie Sifford Memorial Exemption viene assegnato annualmente e rappresenta "il progresso della diversità nel gioco del golf".

Woods è il padrone di casa del Genesis Invitational, dove Beverly sarà inserito nel field di 120 giocatori per il suo debutto nel PGA Tour.

"Ricevere la Charlie Sifford Memorial Exemption e avere l'opportunità di giocare al Genesis Invitational è un vero onore e l'occasione di una vita", ha detto Beverly.

"Questo è il momento per il quale tutto il mio duro lavoro e la mia dedizione mi hanno preparato e non vedo l'ora di gareggiare al Riviera".

Beverly ha partecipato di recente all'Advocates Professional Golf Association (APGA) Tour e a novembre ha vinto la finale delle Fall Series dell'APGA Tour al Wilshire Country Club. È stato uno dei soli tre giocatori a superare il par durante i due giri della serie autunnale.

In quello che è stato il suo primo anno nell'APGA Tour, è stata una stagione di stop, dopo che un attacco di Covid-19 gli ha fatto perdere circa 17 chili.

L'apparizione di Beverly al Riviera Country Club in California dal 17 al 20 febbraio sarà la sua prima partecipazione a un evento del PGA Tour.

"Sono felicissimo di annunciare che parteciperò al mio primo evento del PGA Tour", ha dichiarato Beverly in un post su Instagram.

"È una cosa di cui io e mio padre parliamo ogni giorno", ha aggiunto il 27enne Beverly nel suo post. "So che veglierà su di me con il più grande sorriso sul suo volto".

Ho vinto un torneo

Beverly si è laureato alla Sacramento State University nel 2017, secondo il sito web dell'università dedicato all'atletica.

Poco prima che la sua stagione da sophomore stesse per iniziare, Beverly ha scoperto che entrambi i suoi genitori avevano il cancro, secondo lo State Hornet.

"È stato difficile per lui", ha raccontato Kim, la madre di Beverly, allo State Hornet. "Ci ha sostenuto entrambi e ha fatto un passo indietro, prendendosi una pausa.

"Penso che lo abbia aiutato a capire che la vita è preziosa e che bisogna seguire i propri sogni perché non si sa cosa succederà".

Ron, il padre di Beverly, è morto nel settembre 2019.

"Credo che, per me, la reazione emotiva più grande sia stata quella di non poter chiamare mio padre e dirgli semplicemente 'Ehi, ho vinto un torneo'", ha detto Beverly al sito web di Haggin Oaks dopo il successo nella finale delle Fall Series dell'APGA Tour.

"Non vedo l'ora di dare il benvenuto ad Aaron Beverly al Genesis Invitational come Sifford Exemption 2022", ha detto Woods.

"Come me, Aaron ha imparato il gioco da suo padre. So che Charlie Sifford sarebbe orgoglioso di Aaron quando il mese prossimo farà il suo debutto nel PGA Tour al Riviera".

L'esenzione è stata assegnata ogni anno a un "golfista che rappresenta una minoranza" per garantirgli l'accesso al Genesis Invitational.

Nel 2017 è stata rinominata in onore di Charlie Sifford, il primo golfista professionista di colore.

Fonte: edition.cnn.com