Tiger Woods in difficoltà al PGA Championship: "Camminare fa male e torcersi fa male... È solo il golf".

In seguito, si è avvicinato al green zoppicando in modo più marcato rispetto a quanto visto in precedenza e alla fine ha concluso la buca con un bogey, dando il via a una serie di tre bogey consecutivi.

Mentre continua il suo rientro dopo il grave infortunio alla gamba subito in un incidente d'auto lo scorso anno, Woods ha faticato nel giro di apertura del PGA Championship, totalizzando un 74, a nove colpi dal leader della classifica notturna Rory McIlroy.

"La mia gamba non si sente bene come vorrei", ha dichiarato Woods ai media.

"Inizieremo il processo di recupero e ci impegneremo domani. Non riesco a caricarla. Caricare fa male, fare pressione fa male, camminare fa male e fare torsioni fa male. È solo il golf. Se non gioco, allora sto bene".

Il giro di Woods è iniziato in modo brillante con due birdie e tre par nelle cinque buche iniziali, prima che la gamba cominciasse a dargli fastidio e che alla fine della giornata zoppicasse fino al 4-over par.

Nelle ultime 13 buche ha colpito solo tre green, ha commesso sei bogey e ha sbagliato costantemente i colpi in bunker.

"Tutti i tiri dal bunker sono usciti a caldo", ha detto Woods. "La sabbia è molto più veloce di quanto pensassi".

È stato così per tutta la settimana, soprattutto se ci si trova in zone non rastrellate...". Mi sembra che a volte la sabbia - sto tirando a indovinare, e ho tirato a indovinare".

Woods sembra essere arrivato al Southern Hills Country Club di Tulsa con una strategia relativamente conservativa, scegliendo il ferro dal tee mentre gli altri giocatori del suo gruppo di stelle - McIlroy e Jordan Speith - hanno colpito con i driver.

Mentre McIlroy ha raggiunto una media di 331 yard dal tee, Woods ha raggiunto una media di sole 293,4 yard - la 136esima distanza più corta in un campo di 156 giocatori.

"Il gioco è semplicemente diverso", ha detto Woods. "Ora è molto più aggressivo, e lo so. Ma io stavo giocando nei miei punti. Se avessi colpito la palla in modo solido su quelle due buche e l'avessi messa in fairway, sarei andato bene".

Woods prenderà il via per il secondo giro alle 14:36 ET di venerdì.

Fonte: edition.cnn.com