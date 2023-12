I punti salienti della storia

Tiger Woods ha ritrovato il suo "feeling" all'Arnold Palmer Invitational

Tiger Woods chiude con quattro colpi di ritardo dopo il primo giro dell'Arnold Palmer Invitational

Il quattro-under 68 di Woods include uno straordinario putt da 71 piedi

Henrik Stenson in testa dopo il primo giro

Il 14 volte vincitore di un major ha appena messo a segno uno straordinario putt da 71 piedi, il punto più alto del giro da quattro sotto il par di giovedì, che ha lasciato Woods in testa alla classifica dell'Arnold Palmer Invitational.

"Mi sembra di non pensare più tanto al campo da golf", ha detto Woods al PGA Tour, riflettendo su una ripresa di forma che ha spinto molti a chiedersi se sia finalmente tornato al suo meglio imperioso.

"Riesco a vederlo, a sentirlo e ad andare, e questo perché ho di nuovo il mio 'feeling'".

'Narrative flipped'

Woods era a quattro colpi dal leader del primo giro Henrik Stenson, mentre l'americano cerca di vincere questo evento per la nona volta nella sua storica carriera.

Dopo il suo giro, i giornalisti, ancora euforici dopo il secondo posto della scorsa settimana, si sono soffermati sulle sue prospettive al Masters, che si terrà fra tre settimane.

"State facendo domande diverse da quelle che facevate quando sono tornato per la prima volta, e non era molto tempo fa, anzi due mesi fa", ha detto Woods a proposito del suo ritorno in campo dopo 10 mesi di assenza a seguito della quarta operazione alla schiena subita l'anno scorso.

"La narrazione si è completamente ribaltata e volevo solo ricordarvi che non è passato molto tempo da quando vi ponevate una serie di domande diverse e che dovete godervi il momento. Mi piace giocare di nuovo dopo quello che ho passato. Giocare è una bella sensazione".

L'unica macchia sullo scorecard del 42enne è stato un doppio bogey al terzo par, anche se è stato solo l'ottavo bogey registrato da Woods negli ultimi cinque giri.

Secondo il sito web del PGA Tour, quest'anno ha già completato 15 round competitivi rispetto ai soli due del 2017.

Woods ha lasciato intendere che questo è il motivo per cui ha ritrovato la forma dopo anni rovinati da infortuni alla schiena e problemi personali.

"Penso che sia solo il fatto di giocare i tornei di golf", ha detto Woods, spiegando le ragioni della sua recente rinascita. "Sono stato lontano da questo sport per così tanto tempo che quando sono tornato per la prima volta si trattava solo di ritrovare il feeling con il golf da torneo".

La possibilità che Woods possa essere in lizza per vincere dei titoli ha catturato l'immaginazione degli appassionati di golf e l'attenzione dei quotisti.

Alcuni bookmaker lo danno addirittura 8 a 1 per la vittoria del Masters per la quinta volta, che sarebbe il suo 15° titolo major a 10 anni dall'ultimo.

Un altro giocatore che ha mostrato sprazzi della sua forma migliore è stato Rory McIlroy.

L'ex numero 1 del mondo ha bisogno di una giacca verde il mese prossimo per completare il grande slam dei quattro major del golf e sembrava in buona forma in Florida, con un punteggio di cinque sotto le 17 buche.

Un doppio bogey alla 18ª ha significato un finale frustrante per il quattro volte vincitore di un major, ma è ancora a caccia della prima vittoria in un torneo dal settembre 2016.

"Credo che aver girato come ho girato oggi ed essere solo (tre sotto), non sia disastroso", ha detto McIlroy, che ha mancato il taglio al Valspar Championship della scorsa settimana. "Ma devo migliorare".

Mentre McIlroy e Woods continuano a cercare la loro forma migliore, Stenson non ha avuto difficoltà a trovare la sua giovedì.

Lo svedese ha realizzato il suo giro più basso della sua carriera con 8 sotto il par.

Oggi ho fatto dei colpi bellissimi", ha detto Stenson a Sky Sports.

"Stavo girando molto bene. La scorsa settimana ero in difficoltà con il putting, mi sono impegnato molto prima di questa settimana e sono riuscito a sistemare le cose".

