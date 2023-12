I punti salienti della storia

Tiger Woods: "È stato il colpo più bello che abbia mai fatto in vita mia".

Tiger Woods sceglie il ferro 3 dal bunker come colpo migliore

Woods parla in esclusiva con Shane O'Donoghue di Living Golf

E non si tratta del leggendario chip a ricciolo che ha messo a segno sulla 16esima corta di Augusta in un teso duello finale con Chris DiMarco nel Masters del 2005.

Si tratta di un ferro 3, uscito da un bunker, alla buca 18 per concludere il suo secondo giro all'US PGA 2002 ad Hazeltine, nel Minnesota.

"È stato il colpo più bello che abbia mai tirato in vita mia", ha detto Woods a Living Golf della CNN in un'intervista esclusiva prima del Dubai Desert Classic del mese scorso.

Woods era nel pieno del suo splendore e a quel punto aveva vinto otto major, compresi i Masters e gli US Open di quell'anno.

I ritardi meteorologici ad Hazeltine hanno fatto sì che il secondo giro si protraesse fino a sabato e, sulla 18esima buca, Woods ha lanciato il suo drive nel fairway bunker di sinistra.

La palla si è posata vicino al bordo sinistro e, stando sulla sabbia, era più vicino alla palla del solito.

Ma invece di effettuare il chipping, ha scelto la lama piatta e spietata di un ferro 3, issandolo sopra gli alberi per trovare il green.

"Il vento soffiava a 25-30 miglia orarie da sinistra", ha aggiunto Woods. "Il labbro era di fronte a me, gli alberi erano di fronte a me, [avevo un] lie in discesa e in qualche modo l'ho colpito - non so come ho fatto a colpirlo così solido, così pulito, così a filo, e l'ho tirato contro il vento e l'ho tenuto, atterrando a circa 20 piedi di distanza".

Il suo compagno di gioco Ernie Els lo ha guardato ammirato.

"Ernie era nel fairway e mi ha fatto il segno universale del numero uno nel suo cuore, e poi ho fatto il putt", ha detto Woods.

Woods ha terminato il torneo come secondo classificato, un colpo dietro al connazionale Rich Beem, ma ha continuato a vincere altri sei major - il suo ultimo trionfo risale agli US Open del 2008.

Il 41enne, che sta lottando contro i problemi alla schiena, è ancora lontano dal record di major di Jack Nicklaus di quattro.

