Tiger Woods e Phil Mickelson sono pronti per una rivincita di beneficenza che coinvolge le stelle della NFL Tom Brady e Peyton Manning

Sono in corso trattative per organizzare uno spettacolo due contro due che vedrebbe Mickelson in coppia con Brady per affrontare Woods e Manning, come ha confermato alla CNN Sport una fonte che ha familiarità con le trattative.

Il golf professionistico è sospeso a causa della pandemia di coronavirus in corso, ma Mickelson aveva lasciato intendere sui social media che stava "lavorando" ai piani per uno scontro tra i due grandi del golf.

Se la data e l'ora del match sono ancora lontane dall'essere definite, altri dettagli delle trattative sono più chiari.

L'evento è organizzato congiuntamente dal PGA Tour e da WarnerMedia (la società madre della CNN) e non dovrebbe essere trasmesso in pay-per-view.

Anche l'ambientazione della partita non è ancora stata confermata, ma non ci saranno spettatori presenti e solo un piccolo team di produzione televisiva, con tutti gli individui che si atterranno alle linee guida raccomandate per la distanza sociale.

La CNN ha contattato i quattro atleti per un commento. Il PGA Tour ha rifiutato di commentare.

LEGGI: Tom Brady firma ufficialmente con i Tampa Bay Buccaneers LEGGI: Phil Mickelson "lavora" alla rivincita dello scontro da 9 milioni di dollari con Tiger Woods

Rivincita

Se dovesse andare in porto, l'evento di beneficenza sarebbe una rivincita dello scontro televisivo del 2018 tra Woods e Mickelson.

Soprannominato "The Match", i due si sono incontrati in uno scontro televisivo da 9 milioni di dollari, vinto da Mickelson dopo 22 buche allo Shadow Creek Golf Course di Las Vegas.

Mickelson ha vinto anche 600.000 dollari in scommesse collaterali di beneficenza, essendo stato il più vicino al birillo su tre par 3. Ma ha mancato il birdie su un putt. Ma ha mancato un putt per il birdie alla prima buca e ha donato 200.000 dollari all'associazione benefica scelta da Woods.

Woods e Mickelson hanno 20 major in comune e sono stati feroci rivali all'apice della loro carriera, ma i veterani del golf sono diventati amici negli ultimi anni.

Allo stesso modo, Brady e il pensionato Manning hanno avuto una sana rivalità durante le rispettive carriere di gioco.

Brady si è recentemente unito ai Tampa Bay Buccaneers dopo aver trascorso la sua intera carriera NFL - 20 stagioni - con i New England Patriots, vincendo sei dei nove Super Bowl raggiunti.

Rob Hodgetts della CNN ha contribuito a questo servizio.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com