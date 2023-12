I punti salienti della storia

Tiger Woods e Donald Trump sul campo da golf

Trump e Tiger Woods giocano a golf

Le immagini della partita sono apparse sui social media

Trump possiede diversi campi prestigiosi

L'ex numero uno del mondo Woods ha giocato 18 buche con l'attuale Presidente della Casa Bianca Barack Obama nel 2013 e ha ripetuto l'esercizio con Trump in Florida venerdì.

Sono stati resi noti pochi dettagli dell'ultimo round, ma sui social media sono emerse immagini di Woods, che sfoggia una barba da pizzetto, e di Trump sul campo di proprietà del magnate a Palm Beach.

Stephanie Grisham, portavoce del team di transizione di Trump, ha confermato che Woods e Trump hanno giocato in una partita a quattro prima di recarsi all'Hilton di West Palm Beach per incontri con "collaboratori di alto livello" - ha riferito l'agenzia di stampa AFP.

Trump, il cui handicap è quotato ben 2,8 dalla US Golf Association, possiede diversi campi prestigiosi, tra cui il famoso Turnberry links in Scozia, che ha ospitato il British Open.

Leggi: Il controverso campo di Trump apre nell'Aberdeenshire

La sua organizzazione è anche all'origine del Trump International Links nel North Aberdeenshire, completato nel 2012 dopo una lunga battaglia di pianificazione per questioni ambientali.

Il campo ha ricevuto l'appoggio del governo scozzese, ma Trump ha litigato con la sua amministrazione per il progetto di costruire un parco eolico offshore a poca distanza dal nuovo campo.

Leggi: Trump giocherà in vacanza con Woods

Woods, che di recente è tornato a giocare a golf in occasione di un torneo a inviti alle Bahamas, non ha ancora fatto riferimento alla gara sul suo sito web ufficiale, mentre il suo ultimo post su Twitter è in tema con le festività.

Il 14 volte vincitore di un major festeggerà il suo 41° compleanno il 30 dicembre, in vista della stagione 2017, dove ha recentemente annunciato che prenderà parte al Genesis Open di Los Angeles all'inizio di febbraio.

Woods ha lottato contro i problemi alla schiena che lo hanno messo al riparo per 15 mesi, ma all'inizio di questo mese ha mostrato barlumi del suo vecchio sé all'Hero World Challenge, con un secondo giro in 65.

Trump, che entrerà in carica il 20 gennaio, ha criticato Obama durante la sua campagna elettorale per aver trascorso troppo tempo sul campo da golf e ha dichiarato che limiterà le sue attività sportive dopo il trasferimento alla Casa Bianca.

Secondo quanto riferito, Obama ha giocato più di 300 partite mentre era presidente e attualmente sta trovando molto tempo per il suo passatempo sportivo preferito mentre è in vacanza alle Hawaii.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com