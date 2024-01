Tiger Woods difende l'eredità del PGA Tour in vista del PGA Championship

Rivolgendosi ai media martedì prima dell'inizio del PGA Championship di questa settimana al Southern Hills Country Club di Tulsa, in Oklahoma, Woods ha chiarito di sostenere pienamente il Tour che i suoi predecessori Jack Nicklaus e Arnold Palmer hanno costruito fino a farlo diventare quello che è oggi.

"Penso che quello che Jack e Arnold hanno fatto nel dare vita al Tour, staccandosi dalla PGA of America e creando il nostro tour nel '68 o '69, da qualche parte lì dentro, penso che ci sia un'eredità", ha detto Woods.

"Ho giocato qui per un paio di anni nell'arco di decenni e penso che ci sia un'eredità. Penso ancora che il Tour abbia tanto da offrire, tante opportunità".

Il sostegno di Woods al PGA Tour, fondato nel 1968, è arrivato quando gli è stato chiesto il suo punto di vista sui commenti del collega golfista Phil Mickelson, che ha criticato il Tour e allo stesso tempo ha espresso il suo sostegno all'emergente LIV Golf Invitational Series, sostenuto dal Public Investment Fund dell'Arabia Saudita.

In merito ai commenti di Mickelson, Woods ha dichiarato: "Sai, lui ha la sua opinione su dove vede andare il gioco del golf. Io ho il mio punto di vista su come vedo il gioco del golf e ho sostenuto il Tour e la mia fondazione ha organizzato eventi sul Tour per diversi anni.

"Capisco i diversi punti di vista, ma credo nelle eredità", ha aggiunto Woods. "Credo nei campionati maggiori. Credo nei grandi eventi, nei paragoni con le figure storiche del passato. Ci sono molti soldi qui fuori. Il Tour sta crescendo".

A febbraio sono emersi i commenti di un'intervista del 2021 con il biografo Alan Shipnuck, in cui Mickelson avrebbe detto cose sprezzanti sulla situazione dei diritti umani in Arabia Saudita e affermato che il regno ha ucciso il giornalista Jamal Khashoggi, pur dichiarandosi interessato a partecipare all'impresa LIV Golf, finanziata dai sauditi, perché avrebbe potuto fornire una leva per "rimodellare il modo in cui opera il PGA Tour".

Mickelson ha dichiarato che i suoi commenti erano ufficiosi - un'affermazione che il giornalista che lo ha intervistato ha smentito - e ha detto che sono stati condivisi fuori dal contesto e senza il suo consenso. Mickelson ha poi perso diverse sponsorizzazioni a causa della controversia e ha annunciato l'intenzione di allontanarsi dal golf.

In qualità di campione uscente del torneo, Mickelson si era inizialmente iscritto al PGA Championship il mese scorso, ma venerdì si è ritirato dal torneo.

Woods ha dichiarato martedì che, nonostante la loro divergenza di opinioni, gli è mancato avere Mickelson in campo questa settimana.

"È sempre deludente quando il campione in carica non è presente", ha detto Woods.

"Phil ha detto alcune cose che credo molti di noi, che sono impegnati nel Tour e nell'eredità del Tour, hanno respinto, e si è preso del tempo personale, e lo capiamo tutti. Ma credo che alcune delle sue opinioni su come il Tour potrebbe o dovrebbe essere gestito, siano state molto discordanti.

"Ma come tutti sappiamo, come professionisti, ci manca la sua presenza qui. È una grande attrazione per il golf. Si sta prendendo il suo tempo e tutti noi gli auguriamo il meglio quando tornerà. Ovviamente avremo opinioni diverse su come lui vede il Tour, e poi andremo avanti".

Woods inizierà la sua ricerca del 16° titolo major dal tee di partenza alle ore 9:11 ET di giovedì.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com