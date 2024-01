Tiger Woods dice che i golfisti della LIV hanno "voltato le spalle" a ciò che li ha resi tali

"Non sono d'accordo con questa decisione [dei giocatori di unirsi a LIV Golf]", ha detto martedì il 15 volte vincitore di un Major. "Penso che abbiano voltato le spalle a ciò che ha permesso loro di raggiungere questa posizione".

La serie controversa ha creato divisioni nel gioco. Diversi giocatori, tra cui i campioni di major Phil Mickelson, Dustin Johnson e Brooks Koepka, hanno aderito alla serie LIV Golf, accettando di conseguenza la sospensione dal PGA Tour.

Presieduta dall'ex numero 1 del mondo Greg Norman, la LIV Golf Series è finanziata dal Public Investment Fund (PIF) dell'Arabia Saudita, un fondo sovrano presieduto da Mohammed bin Salman, il principe ereditario dell'Arabia Saudita.

Un rapporto dell'intelligence statunitense ha indicato Bin Salman come responsabile dell'approvazione dell'operazione che ha portato all'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel 2018. Bin Salman ha negato il coinvolgimento nell'omicidio di Khashoggi.

Il PIF si è impegnato ad assegnare 250 milioni di dollari di montepremi totale, ma la fonte del denaro per la lucrosa serie ha portato a critiche rivolte agli organizzatori e ai giocatori per la scelta di giocare per denaro proveniente dal Paese, data la sua situazione dei diritti umani.

I gruppi per i diritti umani hanno criticato il Paese per le esecuzioni di massa e per il trattamento riservato ai gay.

È la cosa giusta

Il Royal & Ancient Golf Club di St. Andrews, che quest'anno ospita l'Open, ha rifiutato di invitare Norman, due volte campione dell'Open, all'evento Celebration of Champions di lunedì o alla Champions' Dinner di martedì.

In un'intervista all'Australian Golf Digest, Norman ha definito la decisione "molto meschina".

"Il R&A ha ovviamente le sue opinioni, i suoi giudizi e le sue decisioni", ha detto Woods. "Greg ha fatto alcune cose che non credo siano nell'interesse del nostro gioco, e stiamo tornando nel luogo probabilmente più storico e tradizionale del nostro sport. Credo che sia la cosa giusta".

I golfisti che partecipano alla serie LIV Golf hanno dichiarato che si tratta di un'opportunità per rompere il monopolio del PGA Tour e riformarlo.

Il PGA Tour e il DP World Tour - ex European Tour - sono stati a lungo i luoghi in cui i giocatori hanno esercitato il loro mestiere nel calendario golfistico, al di fuori dei quattro major.

Mentre i Tour statunitensi ed europei hanno vietato e multato chiunque partecipi alle LIV Series, i Major hanno finora permesso ai golfisti che si sono qualificati di continuare a competere negli eventi più prestigiosi del golf.

Woods ha dichiarato: "Chi sa cosa succederà nel prossimo futuro con i punti della classifica mondiale, il criterio di accesso ai campionati major?".

Woods, che giocherà il terzo evento del suo ritorno da un incidente d'auto che ha rischiato di fargli perdere la gamba destra, ha aggiunto: "Sarebbe triste vedere alcuni di questi giovani ragazzi non avere mai la possibilità di provare quello che abbiamo provato noi, di camminare su questi terreni sacri e di giocare in questi campionati".

Rory McIlroy, campione dell'Open 2014 e altro critico della serie LIV Golf, ha osservato che la carriera e l'eredità di Woods sono state costruite su una piattaforma offerta dal PGA Tour.

"Queste tradizioni e la storia del gioco sono molto importanti per lui", ha detto McIlroy nella sua conferenza stampa pre-torneo. "E credo che non voglia che tutto questo sparisca. Credo che questa sia una parte importante del motivo per cui la sua posizione è quella che è".

La CNN ha contattato la LIV Golf per un commento, ma non ha ricevuto immediatamente una risposta.

Fonte: edition.cnn.com