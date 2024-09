Tiger Woods conferma il completamento di un' operazione alla schiena.

Un individuale di 48 anni ha condiviso sulla piattaforma X, precedentemente nota come Twitter, di aver subito una procedura di microdecompressione sulla colonna lombare a causa di una compressione nervosa nella parte bassa della schiena.

"L'operazione è andata liscia e sono ottimista che possa aiutare a ridurre le contrazioni e il dolore alla schiena con cui ho lottato per gran parte della stagione 2024", ha dichiarato la persona. "Non vedo l'ora di immergermi in questa riabilitazione e prepararmi per tornare alle normali attività quotidiane, comprese il golf".

Durante questa stagione, il 15 volte campione dei principali ha partecipato a tutti e quattro i tornei del Grande Slam per la prima volta dal suo incidente d'auto del 2021, che ha causato gravi ferite alle gambe, rendendo difficile completare un torneo di 72 buche in quattro giorni. Purtroppo, non è riuscito a qualificarsi nei tre tentativi successivi ai massimi eventi del golf.

Il dottor Sheeraz Qureshi, del Hospital of Special Surgery di West Palm Beach, Florida, ha eseguito l'operazione e l'ha dichiarata un successo, come menzionato nella dichiarazione. Rappresentava il sesto intervento alla schiena del golfista statunitense nel corso della sua carriera e il primo dal 2021.

Prima del Open Championship di luglio, l'82 volte campione del PGA Tour ha espresso la sua determinazione a continuare a competere finché pensava di poter ancora ottenere vittorie, nonostante le pressioni per il ritiro - anche da parte dell'ex numero 2 del mondo Colin Montgomerie.

