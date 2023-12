La storia in evidenza

Tiger Woods a se stesso più giovane: "Allontanati dal gioco, cerca un equilibrio nella vita".

Il messaggio di Tiger Woods al se stesso ventunenne

Woods parla in esclusiva a Shane O'Donoghue di Living Golf

"Dovrei dire di essere paziente nella programmazione, di non fare troppo", ha detto Woods a Shane O'Donoghue della CNN in un'intervista esclusiva per Living Golf prima del Dubai Desert Classic.

Tra tutti i colpi di golf che ha messo a segno, uno spicca per Tiger Woods.

I record sono crollati, i 14 major si sono accumulati, gli scandali e gli infortuni hanno avuto il loro peso.

Mentre tenta di ricostruire la sua carriera, l'ex numero 1 del mondo è di nuovo costretto a ritirarsi per problemi alla schiena, dopo aver perso più di 15 mesi in seguito a diversi interventi chirurgici alla schiena.

"Cercare di avere diversi hobby per allontanarsi dal gioco, avere un equilibrio nella vita", ha aggiunto il 41enne Woods continuando a riflettere. "Penso che sia molto importante".

Divario d'età

L'ultimo ritorno di Woods si è arenato quando si è ritirato dal torneo di Dubai del mese scorso prima del secondo turno a causa di spasmi alla schiena.

Da allora non ha più giocato e ha annullato una conferenza stampa in vista del Genesis Open, a beneficio della sua fondazione, a causa dei continui spasmi alla schiena.

Mentre Woods ha lottato per rimettersi in forma per un'altra volta ai vertici del gioco, una nuova generazione di giocatori si è fatta strada, con molti dei suoi primi influssi nel gioco che sono passati al tour senior.

"Sto giocando contro ragazzi che sono nati dopo che io sono diventato professionista", ha aggiunto. È questo che fa paura".

"Il ricambio è così veloce e io ne sono stato lontano per così tanto tempo che molti di questi nomi sono nuovi per me".

Interessi commerciali

Forse accettando che la fine della sua carriera agonistica è più vicina dell'inizio, Woods ha dedicato più energie ai suoi interessi commerciali, tra cui la progettazione di campi da golf.

Uno dei suoi progetti iniziali è un nuovo campo da campionato a 18 buche, il Trump World Golf Club di Dubai.

"Adoro progettare campi da golf", ha dichiarato. "Amo creare, soprattutto quando si ha a disposizione una tela bianca, come qui [a Dubai]. È solo sabbia, puoi creare tutto quello che vuoi".

Qual è la filosofia progettuale di Woods?

"Voglio che sia difficile per i giocatori più bravi, che offra loro angoli diversi, sfide diverse, ma che sia anche divertente per i giocatori amatoriali, in modo che i guerrieri del fine settimana possano andare là fuori e divertirsi", ha detto.

"Crediamo nella creatività, nella velocità di gioco e il modo più veloce per velocizzare il gioco è che i giocatori non perdano le palline da golf. Inoltre, è necessario utilizzare tutte le mazze della sacca intorno al green, dal putter al tre legni.

"Mi piace giocare con la palla a terra, farla rimbalzare e creare, ma ora non è più possibile farlo per come sono impostati i campi".

Tiger Woods: Dagli alti ai bassi

Il futuro può essere incerto, ma Woods insiste sul fatto che il suo gioco è a lungo termine.

"Non vedo l'ora che le cose positive si accumulino e prendano slancio", ha detto.

"Il golf non è uno sprint, è una maratona".

