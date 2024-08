- "Ti uccido" <unk> come i medici e il loro personale sperimentano la violenza nella pratica

La pratica del dottor Wolfgang Kreischer si trova nel borghese Berlin-Zehlendorf, i suoi pazienti, dice il medico di famiglia, sono piuttosto "calmi e stabili". Se c'è stress, di solito proviene da persone in circostanze sociali particolarmente difficili. Kreischer tratta tossicodipendenti con sostitutivi. "Di recente, un giovane ucraino voleva essere sostituito", dice Kreischer. "Ma non è così semplice, la terapia deve essere segnalata e approvata. Quando gli ho detto che non potevo trattarlo, ha minacciato di tagliarsi la gola e di contagiarci tutti, dicendo di avere la tubercolosi". Kreischer e il suo team hanno chiamato la polizia. Fortunatamente, tali situazioni sono rare, dice Kreischer, che è stato presidente dell'associazione dei medici di famiglia di Berlino/Brandeburgo per 14 anni.

Andreas Gassen, capo dell'Associazione dei Medici di Assistenza Sanitaria Statutaria, ha recentemente lamentato in un'intervista l'aumento del potenziale per la violenza nelle pratiche mediche tedesche. Lui stesso ha subito un paziente che ha preso a calci la sua porta. Non ci sono numeri precisi. Gli attacchi al personale medico non sono specificamente registrati nelle statistiche criminali. L'Associazione dei Medici di Assistenza Sanitaria Statutaria di Brema ha chiesto ai suoi membri tra maggio e luglio 2024 se avevano subito violenza. E ha ricevuto email shockanti.

Il dottor Volker Braun, urologo, scrive: "Un paziente, sulla settantina, ex bodybuilder e pugile, è apparso con sua moglie nella pratica. Il paziente era già stato lì anni fa (all'epoca in sedia a rotelle) e aveva rumorosamente protestato perché non potevo prescrivergli pillole per la potenza con la ricetta dell'assistenza sanitaria statale. Abbiamo chiesto alla donna di aspettare fuori dalle stanze della pratica, ma poteva essere presente durante l'esame. Quando sono entrato nella stanza di esame, (...) il paziente mi ha proibito aggressivamente di parlare con sua moglie, dicendo che sarebbe stato lui a decidere come sarebbe andata lì. Quando gli ho detto che non poteva dettarmi cosa fare nella mia pratica, il suo 'discorso' è degenerato. Gli ho detto che non lo avrei trattato oltre e gli ho chiesto di lasciare la pratica e sono uscito dalla stanza di esame."

Il dottor Braun continua: "Improvvisamente, il paziente apparentemente mobilitato (senza il suo deambulatore) è corso dietro di me e si è fermato davanti a me con i pugni alzati e serrati. Gli ho chiesto di indietreggiare e di lasciare la pratica immediately. Solo quando ho minacciato di chiamare la polizia, (...) si è ritirato e ha detto ad alta voce: 'Ho amici nella mafia russa, bruceranno la tua pratica'. Prima che la polizia arrivasse, il paziente ha lasciato la pratica imprecando. Ho sporto denuncia."

La dottoressa Annegret Kröhn-Wellhausen riferisce: "Un padre è apparso con il suo bambino febbricitante nella pratica, chiedendo assistenza e un antibiotico che non avevo prescritto due giorni prima perché era ovviamente un'infezione virale. Ha richiesto di essere trattato dal mio collega. Quando poi sono entrata nella stanza per esaminare il bambino - e gli ho detto che non poteva scegliere se appariva senza appuntamento - ha protestato rumorosamente, si è avvicinato e mi ha spinta via. (...) Effetto collaterale divertente: il poliziotto che ho chiamato poi mi ha spiegato che se non faceva male, non era un reato. Ne aveva visti di peggiori nel suo servizio."

Un altro medico, che vuole rimanere anonimo, racconta come una madre è entrata con una signora anziana, presumibilmente la nonna, e un bambino di un anno per un esame. "Il bambino sembrava 'in forma'. Si è scoperto che la madre non era assicurata. Ha accettato di pagare privatamente ma poi ha detto di non avere soldi. Le ho chiesto di tornare quando avesse una carta o contanti - non era un'emergenza. La madre è andata su tutte le furie, mi ha minacciato dicendo 'ti ucciderò', mi ha sputato e mi ha pizzicata, lasciando lividi. Il mio personale della pratica ha assistito all'incidente e insieme abbiamo scortato l'aggressore fuori. Ho chiamato la polizia. Quando gli agenti sono arrivati, la madre era ancora fuori dalla pratica. La donna è stata quindi avvertita della minaccia dalla polizia. Come medico, ho raramente incontrato individui violenti, ma i miei assistenti medici e altri medici della pratica lo hanno fatto spesso."

I medici si lamentano dell'aumento dell'egoismo e del manque di rispetto dei pazienti

Da quando è scoppiata la pandemia di COVID-19, molti medici segnalano un aumento dell'egoismo, della mancanza di rispetto e dell'aggressività. La polarizzazione sociale ha raggiunto anche le pratiche, con i negazionisti del COVID e gli anti-vax che molestano e minacciano i professionisti sanitari, mentre altri spingono rudemente per vaccinarsi il più velocemente possibile. Sembra mancare anche l'empatia. "Ci sono state situazioni in cui avevamo un'emergenza nella pratica e dovevamo eseguire procedure su un paziente per terra. Qualcun altro ha effettivamente spinto per entrare e ha richiesto che scrivessimo loro una ricetta", dice Regina Mayer-Berger, medico di famiglia di Kaiserslautern, in un'intervista con la "Southwest Press".

I circa 340.000 assistenti medici e i 200.000 assistenti dentistici sono particolarmente esposti alle tensioni crescenti. Un tempo noti come "assistenti medici", il 99% di loro sono donne. Non hanno influenza sulle decisioni prese dai politici a Berlino, come quando il budget per il trattamento della parodontite viene tagliato, ma sono in prima linea quando i pazienti frustrati perdono la calma. "La carenza nel sistema sanitario è una ragione per l'aumento dell'aggressività nelle pratiche", dice Hannelore König, capo dell'Associazione delle Professioni Mediche.

Lei critica il fatto che il Cancelliere Olaf Scholz e il Ministro della Salute Karl Lauterbach hanno dato l'impressione che non ci sarebbero stati tagli ai servizi. "In realtà, però, è garantita solo una 'sufficiente' fornitura per legge", dice König. I pazienti avvertono la contraddizione tra cure buone e sufficienti, e la soglia per sfogare la loro rabbia contro gli assistenti dei medici di base (AMB) è bassa. Secondo un'indagine del 2023 dell'associazione, più del 30% degli AMB ha dichiarato di aver subito violenza frequentemente o più volte. Ciò include violenza fisica come percosse, calci, spinte o morsi, violenza verbale come minacce, insulti o urla, e harassment sessuale.

Julia Schierenbeck, un medico di Bremerhaven, scrive: "Ci sono giorni in cui i nostri assistenti dei medici di base (AMB) hanno paura di andare al lavoro perché temono di avere di nuovo degli scontri verbali. Anch'io mi sento sempre più come una macchina di realizzazione dei desideri, e se quel desiderio non viene soddisfatto, anch'io vengo personalmente insultata. Inoltre, ho l'impressione che il rispetto verso le donne, siano esse medici o AMB, stia diminuendo. Sono in una pratica condivisa con mio marito, e lui viene raramente insultato e la sua competenza non viene mai messa in dubbio. Abbiamo già dovuto bandire diversi pazienti dalla pratica quest'anno e rinviarli a un'altra pratica."

Critica del Ministro della Giustizia Marco Buschmann

König esige che il problema venga affrontato sistematicamente. Con una migliore istruzione, misure preventive come la formazione al de-escalation, la difesa personale e la segnalazione costante dei casi alle associazioni professionali. Ma anche con una maggiore protezione legale. Il Ministro della Giustizia federale Marco Buschmann (FDP) ha già presentato un disegno di legge per proteggere i lavoratori del soccorso e gli agenti di polizia dagli insulti, dallo harassment e dagli attacchi. Tuttavia, i medici, i terapeuti psicologici e gli AMB sono esclusi.

I capi dell'Associazione dei Medici di Assistenza Sanitaria di Brema, Bernhard Rochell e Peter Kurt Josenhans, criticano questo: "Siamo sorpresi che le pratiche non siano considerate nel previsto inasprimento del Codice Penale. Chiediamo al Ministro della Giustizia federale Marco Buschmann di includere esplicitamente i medici, i terapeuti psicologici e i loro dipendenti nel disegno di legge e di concedere loro la protezione legale nell'esercizio della loro professione."

Come sappiamo, le ruote della politica girano lentamente. Nel frattempo, la dottoressa Regina Mayer-Berger ha preso l'iniziativa. Sul suo sito web, scrive: "Alla luce degli eventi recenti, vorrei chiedere che i miei dipendenti siano trattati con cortesia e rispetto. Chi non può o non vuole rispettare le regole del comportamento sociale sarà escluso dalla pratica nel quadro delle regole della casa."

In risposta agli incidenti di violenza e mancanza di rispetto verso i professionisti medici, la dottoressa Regina Mayer-Berger, un medico di famiglia di Kaiserslautern, ha preso l'iniziativa per chiedere un comportamento cortese e rispettoso dai suoi pazienti, come indicato nel suo post online. Inoltre, i capi dell'Associazione dei Medici di Assistenza Sanitaria di Brema hanno espresso la loro preoccupazione per l'esclusione dei medici, dei terapeuti psicologici e dei loro dipendenti nel disegno di legge del Ministro della Giustizia federale Marco Buschmann per proteggere i lavoratori del soccorso e gli agenti di polizia dagli insulti, dallo harassment e dagli attacchi. Chiedono a Buschmann di includere queste professioni nel disegno di legge e di fornire loro la protezione legale.

Un altro medico, che ha richiesto l'anonimato, ha evidenziato un caso in cui un paziente non assicurato e senza mezzi di pagamento ha minacciato e aggredito fisicamente

Leggi anche: