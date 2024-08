- Ti farai un trattamento coronario adeguato.

Ogni crisi offre opportunità. Questo vale anche per la pandemia di COVID-19. Non sto parlando dei profitti dei accumulatori di mascherine o della fama improvvisa di numerosi scienziati e teorici del complotto. Sto parlando di opportunità per il progresso che dovremmo cogliere, ma che stiamo sprecando insieme. Siamo arrabbiati, discutiamo, ma non affrontiamo i grandi problemi che ci sono. È già demenza digitale o solo semplice apatia?

Uno dei più grandi problemi è la nostra scarsa preparazione per un evento di questa portata (speriamo che ci voglia così tanto!). Per la prossima pandemia, dovremmo sapere really what we want. I piani esistevano nel 2020, ma mancava l'esperienza pratica e le riflessioni per garantire il benessere di tutti i gruppi di popolazione. Ora abbiamo tutta questa conoscenza, ma la preparazione per il futuro non viene presa sul serio. Odiamo imparare? Viviamo solo per il chiacchiericcio del momento?

Nel frattempo, vari virus strani sono apparsi nei notiziari: vaiolo delle scimmie, Nipah, Oropouche, di solito in uno stile informativo. Nessuno è diventato pandemico (l'influenza aviaria ha serie prospettive). Si potrebbe quasi credere che la costante minaccia di un'epidemia nel mondo globalizzato sia già stata accantonata. Le richieste di un vero confronto con l'era del COVID-19 sono quindi fully justified. Tuttavia, nella comunicazione quotidiana, i modelli dannosi della cultura del dibattito degenerata si ripetono come il saluto quotidiano del groundhog: scherzi, fumogeni e distrazioni politiche. Lo spettacolo estivo intorno ai "protocolli dell'Istituto Robert Koch" è una farsa ridicola. I pseudo-svelatori costruiscono uno scandalo da possibili solo file amministrativamente interessanti, che oscurano i problemi più profondi. I sempliciotti diventano i loro entusiasti sostenitori.

Situazione attuale del COVID-19: Buone notizie

I veri desafi lievi più in profondità e richiedono più impegno. Allora perché non rimboccarsi le maniche ora? In questo momento, le minacce dal virus sembrano poco acute. Dal calendario della settimana 31, che è finito l'8 agosto, l'onda del COVID-19 è stagnante. Le visite mediche per le malattie respiratorie sono diminuite e il carico virale rilevato nelle acque reflue è stato stabile. Il virus è presente, causa ancora il COVID-19 a lungo termine e le vaccinazioni sono ancora raccomandate per molti di noi. Tuttavia, il COVID-19 ora rappresenta solo il 19% delle malattie respiratorie. La variante omicron è di nuovo dominante e raramente causa casi gravi. La medicina intensiva è tornata alla normalità.

Ma questo temporaneo via libera ti conforterebbe se fossi al culmine della crisi a 14 o 15 anni, costretto a spostarti e senza amici da allora? Depressionato per otto mesi (durata media della malattia tra gli adolescenti) ma senza un posto per la terapia? I nuovi contagi tra i 5-17 anni sono aumentati del 8% per la depressione, probabilmente anche sottodiagnosticata a causa della pandemia. L'obesità nei bambini e negli adolescenti è aumentata del 11% in frequenza.

L'insufficiente fornitura di disturbi d'ansia e il deterioramento della situazione sociale dei bambini delle famiglie a basso reddito è stato altrettanto evidente. Gli stage sono scomparsi, i club sportivi sono entrati in crisi. In tutto il mondo, le persone sotto i 25 anni hanno mostrato i valori più alti per la solitudine, un fattore di rischio enorme per tutte le dimensioni della salute.

Parliamo di un vero confronto come cittadini maturi!

Ci allarma? Ci interessano una politica sociale più per i giovani? Esigiamo una vera modernizzazione delle scuole? No! Invece, paranoia senza senso per commissioni investigative immaginarie e la politica dell'ortodossia del debito che blocca il progresso. L'empatia viene accuratamente evitata, invece ci sono incitamenti superficiali e chiacchiere di celebrità di serie C sull'allegata pigrizia della generazione Z. Alcuni 50enni credono sinceramente di "aver costruito il paese" e ancora discutono su Facebook sui laboratori cinesi di biotecnologia con le guance rosse.

Questo è ciò che sembra il decadimento morale. Questo è come non impariamo nulla e il prossimo disastro potrebbe essere un clone dell'ultimo.

Per fortuna ci sono persone che non si arrendono e creano conoscenze veramente importanti. Lo scorso domenica, per esempio, i ricercatori guidati dall'australiana Megan Lim hanno pubblicato uno studio internazionale su come i contatti sociali possono avere successo sotto le condizioni della pandemia. Hanno scoperto che i giovani hanno investito più tempo in relazioni forti durante il tempo della peste. Tuttavia, i contatti più deboli hanno sofferto, che è allarmante perché minaccia ciò che chiamiamo la nostra rete sociale. I molti conoscenti che contano quando hai bisogno di aiuto per problemi specifici, mediazione di lavoro e opportunità, stimoli e idee. Soprattutto i giovani non possono prosperare senza questa rete.

Ormai è riconosciuto che le chiusure scolastiche dovrebbero essere evitate il più possibile. Le parti responsabili ammettono: non dovrebbe essere successo così. Ma non è ancora abbastanza. Sono necessari investimenti sostenibili nel settore dell'istruzione. Invece, si discutono divieti di telefoni cellulari sui terreni scolastici, moralizzazioni e banalità.

Ogni crisi offre opportunità, ma ne stiamo sprecando una molto profonda. Dobbiamo, per dirla senza peli sulla lingua, avere una discussione strutturata su come dovrebbe essere la nostra pandemia ideale. Costruttiva, con molta empatia e il meno possibile bullshit. Perché il Corona non è stata la nostra ultima prova.

