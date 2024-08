- Thyssenkrupp Steel: abbondante approvvigionamento in mezzo alle proteste del consiglio d'impresa

Al Thyssenkrupp Steel, il più grande produttore tedesco di acciaio, ha suscitato un certo scalpore giovedì grazie all'iniziativa del consiglio di fabbrica, il rappresentante dei dipendenti. Secondo il capo del consiglio di fabbrica, Dzenan Kurspahic, i consigli di fabbrica hanno condiviso dettagli sulla situazione attuale dell'azienda con tutti i dipendenti in diverse sedi. Questa comunicazione, riguardante la riorganizzazione dell'azienda, ha influito su migliaia di lavoratori, causando ritardi e fermi nella produzione.

Autorità segnalano problemi di traffico a causa di un "raduno"

A Duisburg, dove lavorano 13.000 dei 27.000 dipendenti della divisione dell'acciaio, il consiglio di fabbrica ha allestito uffici temporanei ai sette ingressi della fabbrica. La grande affluenza di persone ha causato disagi al traffico in tre punti. La polizia ha confermato la presenza di circa 350-400 persone in strada fuori dagli ingressi, definendola un raduno.

Il problema alla base è la riorganizzazione della divisione dell'acciaio di Thyssenkrupp. La divisione sta lottando a causa del calo economico e delle importazioni a basso costo, e cerca di diventare indipendente e migliorare la sua situazione finanziaria. Questa trasformazione comporta una riduzione della capacità di produzione dell'acciaio a Duisburg, con conseguenti tagli al personale. Il punto cruciale della questione è il sostegno finanziario fornito dalla società madre durante lo spin-off.

Il sindacato IG Metall ha espresso preoccupazione, come riportato in un volantino distribuito il mercoledì, riguardo alla possibile riduzione della capacità di produzione della metà, che potrebbe portare alla perdita di più di 10.000 posti di lavoro. La sede centrale dell'azienda ha respinto questa affermazione, definendola semplice speculazione. "Inutilmente si stanno creando apprensioni tra i nostri dipendenti", ha dichiarato l'azienda in risposta.

Nonostante la smentita dell'azienda, l'idea di consistenti tagli al personale a causa della riorganizzazione ha causato preoccupazione tra gli altri dipendenti Thyssenkrupp Steel. Molti temono per il loro futuro lavorativo e per il destino degli altri stabilimenti fuori Duisburg.

Durante lo scalpore causato dall'annuncio del consiglio di fabbrica, alcuni dipendenti hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo alla possibile chiusura di altri impianti, temendo di subire la stessa sorte di quelli interessati a Duisburg.

