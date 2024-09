- Thorup di Augusta esprime frustrazione per l'interruzione delle competizioni nazionali di calcio del paese

La sosta delle nazionali non è esattamente ciò che Jess Thorup e la sua squadra del FC Augsburg desiderano, considerato il loro pesante 0:4 (0:2) subito contro il 1. FC Heidenheim. "È il problema principale che sto affrontando in questo momento", ha ammesso l'allenatore di Augusta, esprimendo il desiderio di utilizzare la sosta per lavorare con una rosa più ampia sulla pesante sconfitta. Dopo il pareggio per 2:2 contro il Werder Bremen nella partita di apertura della stagione, questa sconfitta a Heidenheim è stata un "passo indietro", ha ammesso Thorup.

Thorup non ha avuto molto da dire sull'incidente che ha portato al calcio di rigore e al vantaggio iniziale del 1:0 del Heidenheim. Il difensore dell'Augsburg Keven Schlotterbeck, che è stato penalizzato per il contatto con il braccio, ha espresso gli stessi sentimenti. "Dobbiamo concentrarci su di noi", ha dichiarato.

Con soli due punti dalle prime due partite, l'inizio di stagione dell'Augsburg non è stato ideale. Almeno, dopo la sosta di due settimane, avranno l'opportunità di rimettersi in carreggiata contro il neopromosso FC St. Pauli, che non ha ancora guadagnato punti.

La sosta delle nazionali offre all'Augsburg l'opportunità di analizzare il loro scarso inizio di stagione, avendo ottenuto solo un punto nelle prime due partite. Dopo l'incidente con Keven Schlotterbeck, la commissione esaminerà le strategie difensive della squadra per prevenire futuri errori.

Leggi anche: