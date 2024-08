- Thorsten Legat viene designato come l'entità meccanica.

Dodici giorni dopo l'inizio dell'episodio "Sono una Star - Lo scontro delle leggende della giungla", disponibile per primo su RTL+ e poi in televisione lineare su RTL, i concorrenti iniziano a reclamare decenza e rispetto. La scintilla è stata Georgina Fleur (34), che dopo una prova della giungla estenuante, ha esploso in una rabbia furiosa, gridando: "F**k you all."

Sarah Knappik (37) ritiene che Fleur abbia fallito nel suo ruolo di modello come madre. Thorsten Legat (55), sconvolto, ripete le parole dieci volte. Legat è scioccato che il suo campo della giungla di élite sia rappresentato negativamente: "Qui c'è l'alta società! Non permetterò questo." Solo Gigi Birofio (25) non capisce il trambusto: "Ci sono state cose peggiori in TV." Knappik risolve abilmente la disputa con Fleur alcune ore dopo, prendendo la sua esplosione sul serio.

La congiura dei concorrenti

Knappik si rivela anche la più intelligente del campo. Le donne sono frustrate dalla superiorità fisica degli uomini, che ostacola le loro possibilità. "Siamo anime perse", si lamenta Kader Loth (51). Elena Miras (32) perde gradualmente la voglia di sopravvivere nel campo della giungla. Piange presso il fiume, chiedendosi perché si trovi in Sud Africa invece che con sua figlia. Poi Knappik escogita un piano: "Se le donne fossero un po' più furbe e unite con il nostro potere femminile, potremmo abbattere alcuni uomini." Con questo, intende il voto, che permetterebbe alle donne - che sono in maggioranza - di eliminare facilmente un uomo se si attengono a un accordo...

La fame costante spinge i nervi al limite. RTL propone un piatto particolarmente poco appetitoso per la cena guadagnata: lumache. La maggior parte dei partecipanti respinge i viscidi esseri, lasciando più lumache per Thorsten Legat. Lui le divora tutte, nonostante sappiano "come un test." Eric Stehfest (35) è impressionato: "L'ha lottato e ha combattuto con se stesso, ma Thorsten non può fare a meno delle sue proteine."

Dopo cena, anche lo spirito di Thorsten viene meno, e nuove tonalità emergono da Kasalla-Legat. "Sono davvero spaventato di affrontare il test", confessa mentre si avvicina una nuova sfida.

Thorsten Legat nella "Prigione Grigia"

E questa volta, la prova della giungla chiamata "Prigione Grigia" è particolarmente dura. Legat deve attraversare l'inferno di una cella carceraria in dieci minuti, raccogliendo stelle. Per farlo, deve strisciare a quattro zampe attraverso una fogna piena di serpenti, scarafaggi, topi e coccodrilli, dove passaggi claustrofobicamente stretti sono inondati a intervalli irregolari con masse di interiora e viscere di pesce. La forza interiore di Legat prende il sopravvento, permettendogli di afferrare otto delle nove stelle. Successivamente, spiega: "Non ho mai visto una simile s**ta in tutti questi anni." Considera la sua vittoria "migliore del sesso."

Tornato nel campo, rivela che una donna non avrebbe mai potuto superare questa prova. Se abbia guadagnato i favori delle donne ora unite, lo si vedrà nel prossimo episodio.

Le donne nel campo, vedendo la vittoria di Thorsten nella prova della "Prigione Grigia", iniziano a rivedere la loro percezione iniziale di lui. Riconoscono che le sfide della prova avrebbero potuto essere troppo impegnative per qualsiasi donna da gestire.

Elena Miras, che ha lottato nel campo della giungla, trova conforto nella nuova unione delle donne e nella loro forza unita, sperando che l'aiuterà a superare le sfide rimanenti.

