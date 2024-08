- Thorsten Legat penetra con forza un muro con la testa

La dozzina di giorni è completa. Dodici giorni dentro, la Gang del Mpumalanga ha seminato caos. Questo è generalmente il punto in cui le cose iniziano a diventare mentalmente impegnative. Dal punto di vista dell'energia, è la prima volta che attingiamo alle nostre riserve, sono state combattute battaglie significative e le ambizioni nascoste stanno iniziando a emergere. Inoltre, un fattore significativo: questo è il momento ideale per affrontare ciò che si presume sia il maggiore problema.

Ma questo movimento comporta rischi e conseguenze, simili a un vuoto d'umore e una perdita di focus per l'entusiasmo generale. Parla con il tuo medico, il tuo dottore o quelli del gruppo litigioso: anche un giorno dopo lo scandalo dell'"F-word", Kader, Georgina e Sarah sembravano non trovare pace. La frase volgare "fuck you" veniva continuamente menzionata, discussa e accantonata fino a quando uno non si sentiva quasi intorpidito davanti alla TV.

Il loop infinito dell'"F-word"

"Come madre, non si dovrebbe dire così", era una delle teorie. particularmente divertente era l'indignazione di Thorsten Legat: "Forse puoi dirlo in alcuni spettacoli per adulti", ha detto, "ma qui è di alto livello!" Era divertente come esprimesse il suo disprezzo per l'"F-word" dicendolo lui stesso, ovviamente aggiungendo un disclaimer sul non dirlo in TV. Che meravigliosa concezione di libertà di parola!

Ciò ha fornito ampio spazio per tali discussioni: la bassa di Giulia è passata, i problemi interpersonali sono passati da tempeste persistenti a occasionali pioggerelle. Il loop dell'"F-word" è continuato, finché improvvisamente - il cibo è stato servito. Ricordiamo l'ultimo pasto come un eccellente booster dell'umore, a meno che non ci fossero lumache nel menu. Un'inaspettata svolta che la maggior parte dei campeggiatori ha sopportato, quasi altrettanto insopportabile del ritardo della Prova del Jungle.

Di conseguenza, le cose viscide sono state mangiate con riluttanza. Mentre Gigi ansimava rumorosamente, Thorsten le ha ingoiate come se fossero stelle, un approccio disinvolto che in seguito non solo gli ha salvato la pelle ma ha fatto guadagnare al campo otto stelle.

E il loop continua: "Possono scoreggiare, nient'altro"

Il viaggio è stato difficile. Nella "Prigione Grigia" della prova del Jungle, è entrato in un sistema di tunnel pieno di serpenti, scarafaggi e topi. Il dito di Legat è stato morso sanguinante dai topi, altrove ha colpito la testa così forte da sanguinare. Thorsten nell'oltretomba aveva una sola cosa da dire: "La cosa più disgustosa che abbia mai sperimentato nella mia vita!" O come Danni Büchner l'ha messa: "Il ragazzo è semplicemente inarrestabile."

Un'ondata inaspettata di frustrazione si è abbattuta, la divisione di genere ora così profonda che si potrebbe allevare coccodrilli in essa. Ricordava Bibi & Tina, nello spirito di: Ragazzi contro ragazze, ragazze contro ragazzi. Mentre il "dipartimento maschile" già sognava le incoronazioni, le signore ricorrevano alla classica tattica di intimidazione. Il modo in cui Elena ha spaventato il povero Gigi, quasi facendolo bagnare per la paura, era semplice ma efficace. La sua dura critica del portafoglio dei maschi era degna di nota: "Possono scoreggiare, nient'altro." Si noti che Gigi, in particolare, ha una frequenza di scoregge che potrebbe riscaldare interi villaggi e i suoni sono piuttosto melodiosi, aprendo forse nuove opportunità nel mercato dei suoni del telefono.

Il campo del Jungle: uno scorcio nel futuro

Nel frattempo, Thorsten Legat ha scoperto che la sua crescita dei peli pubici era scarsa, Gigi ed Eric hanno cantato "We Are The World" così stonati che Michael Jackson si stava girando nella tomba e Kader Loth ha pronunciato una frase di tale bellezza macabra che uno potrebbe volerla tatuare su un muro verde Jungle: "Siamo tutti anime perse!"

Un piccolo indizio per la conclusione di oggi? Il giorno 13, Mola esprimerà le sue opinioni sull'uguaglianza. La nostra previsione: quello sarà un botto, rispetto al quale la discussione sull'"F-word" è solo un circolo di cucito. Promesso.

