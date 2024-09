Thomas sta condividendo gli aggiornamenti sui suoi prossimi matrimoni con l'annuncio del suo matrimonio.

In un'inaspettata piega degli eventi, il comico Thomas Gottschalk e la sua partner Karina Mroß hanno scambiato le loro promesse in una segreta cerimonia nuziale a Ibiza. Nonostante avesse annunciato il suo fidanzamento ai follower di Instagram in giugno, nessuno si aspettava un'unione così rapida.

L'annuncio del fidanzamento di Gottschalk è stato un classico della sua comicità, completo di una battuta su come avesse smarrito l'anello di fidanzamento in un caveau dell'hotel e ne avesse creato uno alternativo con una carta di caramella.

Tuttavia, il suo post di nozze è stato una deviazione dalla sua comicità abituale, traboccante di emozione e sentimentalismo. "Anche se preferisco tenere questa occasione privata, condivido con voi il mio matrimonio con Karina a Ibiza. Sto imparando a mostrarvi i miei sentimenti più profondi e questo è un buon momento per iniziare", ha scritto Gottschalk, accompagnando il post con una raccolta di foto del matrimonio.

Ha continuato: "Vedete la mia affascinante facciata di showman, ma Karina ha visto direttamente nel mio cuore. Ecco perché siamo inseparabili! Per sempre e per sempre!" Ha concluso chiedendo ai suoi oltre 100.000 follower di fare da testimoni virtuali. Ha seguito con altre foto del matrimonio, utilizzando la stessa caption carica di emozioni.

Il messaggio di Gottschalk ha risuonato con molti. I due post hanno ricevuto oltre 40.000 like in pochissimo tempo. Tra le figure del mondo dello spettacolo che hanno inviato messaggi di congratulazioni figurano la leggenda del tennis Boris Becker, i colleghi Birgit Schrowange e Sasha, e la star dei social media Riccardo Simonetti, tra gli altri.

"Auguri a entrambi!" ha commentato Boris Becker. Birgit Schrowange ha scritto: "Congratulazioni calorose e auguri per il vostro futuro insieme". La cantante Sasha ha esclamato: "Bellissimo! Congratulazioni a entrambi!" Il cantante Thomas Anders ha inviato i suoi auguri, dicendo: "Congratulazioni da Claudia e me, e auguri a entrambi!"

La star dei social media Riccardo Simonetti, che si è recentemente sposato, ha lasciato un mazzo di fiori e un messaggio di "Congratulazioni". Chris Töpperwien, del programma "Goodbye Germany", ha espresso la sua eccitazione, "Thomas Gottschalk, questa è una NOTIZIA FANTASTICA! L'uomo ha sempre due facce! Non sei mai stato così vicino! E QUESTO ti rende unico! Auguri a entrambi!"

Altri celebrities di spicco che hanno inviato i loro auguri includono i conduttori Ingo Nommsen, Frauke Ludowig e Marijke Amado; il giudice di "Let's Dance" Jorge González; la star della reality TV Evelyn Burdecki; e le attrici Jenny Elvers e Michaela Schaffrath.

Il matrimonio segreto a Ibiza ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo per Thomas Gottschalk e Karina Mroß, rendendoli ufficialmente una coppia sposata. Anche se hanno tenuto il loro matrimonio privato, i post

