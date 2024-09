- Thomas si sposerà a Ibiza, secondo le informazioni disponibili.

Thomas Gottschalk e la sua compagna, Karina Mroß, hanno celebrato in sordina il loro matrimonio. La cerimonia si è svolta a Ibiza, come ha condiviso lo stesso Gottschalk su Instagram domenica mattina. Il 74enne ha condiviso diverse immagini delle nozze sulla spiaggia. "Anche se considero ancora questo evento piuttosto personale, vi invito al mio matrimonio con Karina a Ibiza", ha scritto Gottschalk. Diversi media avevano già riportato la notizia del matrimonio.

Secondo "Bild", la coppia si è sposata il 23 agosto. Gottschalk non ha fornito dettagli. "Conoscete il mio personaggio da conduttore televisivo, ma Karina ha visto dritto nel mio cuore. Ecco perché ora siamo uniti per sempre!", ha dichiarato.

Le immagini mostrano una piccola cerimonia intima con una vista mozzafiato come sfondo. L'ex conduttore di "Wetten, dass..?" si è rivolto ai fan, "Non c'erano testimoni ufficiali. Voi siete con noi, vero?". La sposa indossava un lungo abito, mentre Gottschalk portava pantaloni bianchi di lino e una camicia bianca di lino.

In maggio, Gottschalk ha concluso il suo divorzio dalla moglie storica Thea, dopo la loro separazione nel 2019. La sua relazione con Mroß è diventata pubblica quest'estate. Mroß e Gottschalk stanno insieme da cinque anni.

Dopo aver concluso il divorzio da Thea in maggio, Thomas Gottschalk ha sposato Karina Mroß in Germania, come riportato da alcune fonti, anche se non è stata specificata la località. La nuova coppia sta insieme da cinque anni e ha un legame forte, come ha condiviso Gottschalk durante il matrimonio.

Leggi anche: