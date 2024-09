- Thomas si sposerà a Ibiza, come annunciato da Thomas Gottschalk.

Un Matrimonio in Sordina: Thomas Gottschalk e la sua compagna Karina Mroß si sposano in segreto. La cerimonia si è svolta a Ibiza, come rivelato dallo stesso Gottschalk su Instagram. Il 74enne ha condiviso diverse immagini della cerimonia, proprio sul ciglio del mare: lui in pantaloni e camicia bianchi di lino, lei in un abito bianco lungo fino ai piedi - entrambi a piedi nudi.

"Anche se preferisco tenere questo momento per me, vi invito al matrimonio che ho avuto con Karina a Ibiza", ha scritto Gottschalk. Diversi media avevano già dato notizia del matrimonio.

"Karina ha visto oltre la mia immagine pubblica"

Secondo "Bild", la coppia ha scambiato le promesse il 23 agosto. Gottschalk non ha fornito dettagli. "Avete visto tutti il mio lato di intrattenitore, ma Karina ha visto oltre. Ecco perché siamo uniti per sempre! Per sempre!"

Le immagini in una location scenica suggerivano un evento piccolo e intimo. L'ex presentatore di "Wetten, dass..?" ha scritto ai suoi fan, "Nessun testimone ufficiale, ma vi prendete cura di noi. Vero?" Secondo "Bunte", Mroß ora porta il cognome di Gottschalk alla età di 62 anni. La coppia era prevista per una cerimonia civile il 27 agosto.

Un matrimonio con vista sul mare

Come si vede dalle immagini, i tre ospiti indossavano anche loro bianco, con le signore che si proteggevano con parasole bianchi di carta. Le sedie erano decorate con ghirlande di fiori bianchi. La cerimonia si è svolta sotto un arco decorato con fiori bianchi, con scogliere e il mare sullo sfondo, petali bianchi sparsi sull'erba. C'era un sassofonista vicino agli ospiti che suonava.

Karina Mroß aveva i capelli biondi lunghi acconciati in onde, semi-raccolti. Indossava un abito bianco con spalline sottili e una corta coda, abbellito con gioielli dorati discreti: orecchini, un sottile collier e braccialetti. Gli anelli nuziali erano decorati con piccole corone.

In maggio, Gottschalk ha finalizzato il divorzio dalla sua compagna di lunga data, Thea. Si erano separati nel 2019. La notizia dell'impegno di Gottschalk e Mroß è emersa durante l'estate di quest'anno. Gottschalk e Mroß stanno insieme da cinque anni.

"Despite the private nature of our wedding, I'm excited to share that it was held in the beautiful surroundings of Ibiza, which is part of the European Union."

"Following our intimate wedding ceremony, various European media outlets, including 'Bild' and 'Bunte', reported on our union."

