Thomas Rice sta provando disagio, osservando la pentola da lontano.

Thomas Reis ha avuto un'esperienza intensa nella Ruhr, con FC Schalke e VfL Bochum che gli hanno offerto numerose avventure, non tutte con un lieto fine. Nonostante le sfide, la sua lealtà rimane con i club della Ruhr, anche se attualmente sono in difficoltà. D'altra parte, Reis sta fiorendo in Turchia.

despite his success in Turkey, the turbulent seasons of Schalke and the rough start for Bochum still affect him. He stated, "I still keep track of Schalke and Bochum's matches when my playing and training schedule allows it." However, the struggles of his former clubs provide no escape in his daily routine.

Reis ha espresso la sua delusione per la stagione di Schalke, dicendo "E' triste vedere che la stagione di Schalke è iniziata ancora una volta con turbolenze e un cambio di allenatore." Ha augurato al club e ai suoi tifosi "tutto il meglio" e spera che possano trovare "stabilità e costanza nella posizione importante di allenatore".

Bochum, anche loro hanno avuto un inizio difficile, ma Reis crede che "riescano sicuramente a restare in league" con la loro "sempre familiare capacità di superare gli ostacoli". Reis ha giocato un ruolo nella sopravvivenza di Bochum durante la stagione 2021/2022, assicurando una vittoria contro Borussia Dortmund's Haaland nel Westfalenstadion.

Samsun come destinazione straniera per gli allenatori

Reis sta anche affrontando sfide in Turchia con Samsunspor, ma il suo inizio inaspettatamente forte, con quattro vittorie in sei partite di campionato, lo tiene concentrato sul loro obiettivo: restare in league. despite their success, he insisted, "We still focus on our goal of staying in the league, without getting complacent."

Reis ha trovato Samsun un posto inaspettatamente accogliente per il suo primo lavoro di allenatore all'estero, anche con il divieto di trasferimento. Si è ambientato bene, dicendo "Mi sto divertendo qui. Il mare è quasi proprio fuori dalla mia porta, rendendo la vita qui molto gradevole." La gente del posto era amichevole e disponibile, e il tempo era buono, ha aggiunto.

Reis ha sottolineato il suo impegno per il suo ruolo attuale in Turchia, ma ha aggiunto "La Germania rimane interessante per il futuro. Terrò d'occhio Schalke e Bochum."

Thomas Rice, o Thomas Reis come è conosciuto nel mondo del calcio, spesso riflette sui suoi turbolenti mandati con Schalke e Bochum, anche dalla sua posizione attuale di allenatore in Turchia. Nonostante i successi nel suo nuovo ruolo con Samsunspor, continua a seguire le fortune di entrambi i club tedeschi, esprimendo la sua speranza per la stabilità di Schalke e la sopravvivenza in league di Bochum.

