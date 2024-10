Thomas Müller si gode il turbamento della situazione difficile della Baviera

Bayern Monaco non è ancora riuscito a ottenere tre vittorie, e di solito l'atmosfera a Säbener Straße sarebbe piuttosto tesa. Ma sotto la guida del nuovo allenatore Vincent Kompany, le cose sono diverse: il resistente alle crisi Thomas Müller è di ottimo umore.

Müller non era dell'umore di lasciarsi abbattere da nulla - e ha avuto una vivace chiacchierata con il suo compagno di squadra di lunga data Michael Ballack. "Siamo ancora in testa?", ha chiesto Müller a Ballack, esperto di DAZN, dopo il selvaggio pareggio 3:3 (2:2) contro l'Eintracht Frankfurt: "Allora siamo a posto."

Ancora una volta, il Bayern, sotto la guida di Kompany, ha dimostrato un forte controllo, creando numerose opportunità - ma Frankfurt è riuscito a contrastare tre volte il gioco aggressivo del Bayern, senza lasciare spazio per gli errori. Questa strategia ad alto rischio è stata oggetto della critica di Ballack, nonostante la sua apprezzamento per l'overall prestazione del Bayern. Per la terza volta di fila, hanno mancato la vittoria.

"Cosa altro possiamo fare?", si è chiesto Müller, lodando lo nuovo stile di calcio sotto Kompany. "Se giocassimo questa partita 15 volte, vinceremmo 13 volte", ha concluso il 35enne: "È una buona strategia, se si domina un avversario così forte in trasferta. È stato un piacere vedere come abbiamo controllato l'avversario. Non abbiamo ancora ottenuto tre vittorie, ma sono abbastanza soddisfatto in questa crisi."

Omar Marmoush e Hugo Ekitike hanno segnato i gol per Frankfurt, con Marmoush che ha segnato il pareggio nel quarto minuto di recupero - uno dei pochi occasioni dell'Eintracht. "Quei due sono eccezionali in situazioni del genere e le mettono via", ha riconosciuto Müller, concordando ultimately con il suo ex-compagno Ballack: "Ho avuto una buona sensazione in campo, ma hai ragione: siamo in uno sport basato sui risultati."

Il Bayern guida la classifica con 14 punti, seguito da vicino dal RB Leipzig (14) e dall'Eintracht Frankfurt (13). "Restiamo calmi, questo è stato uno sforzo fantastico da parte della squadra, dobbiamo solo continuare", ha detto Kompany: "Quello che questa squadra sta realizzando ora non è ordinario. Ho molta fiducia."

