Thomas Müller ha inciso un record imbattibile nella storia.

Cosa sarebbe successo se il calcio tedesco degli ultimi 15 anni fosse stato privo dell'influenza di Thomas Müller? E FC Bayern senza il 34enne prodigio? E quante coppe avrebbero potuto perdere? Sono domande che rimangono senza risposta. Müller continua a primeggiare, battendo record – contro SC Freiburg, ha lasciato il suo segno per l'eternità.

Il suo ingresso al 59' contro SC Freiburg oggi ha suggellato il suo posto come detentore del record di FC Bayern Monaco. Con 710 partite ufficiali alle spalle dal suo debutto nel 2008, ha superato il precedente detentore Sepp Maier, che ha giocato le sue ultime 709 partite per FC Bayern nel 1979 – ben 45 anni fa. Solo la scorsa settimana, Müller ha conquistato il record per il maggior numero di presenze in Bundesliga, segnando il suo 474° ingresso in campo.

Come ha detto Maier durante un'intervista con Müller su "Kicker" questa settimana, "Quando giochi per un club per così tanto tempo, è solo naturale." Con il set di abilità senza pari di Müller, questo sentimento è vero. L'80enne leggenda Maier è stato uno dei più grandi portieri della Germania, e Müller, una leggenda vivente del calcio mondiale, ha dimostrato una fedeltà incredibile verso il suo club.

In un'intervista su "Kicker", Müller ha commentato: "Essere il detentore del record non era il mio obiettivo. È più importante essere costantemente al top, così puoi scendere in campo." E ci è riuscito, tranne durante la sua prima stagione, quando ha debuttato a 18 anni nell'apertura del 2008/2009, giocando solo 5 partite nel suo primo anno.

Il momento in cui Maradona snobbò Müller

Il suo primo ingresso in Champions League ha segnato il momento in cui ha segnato il suo primo gol. Allenatore Jürgen Klinsmann lo ha fatto entrare al 72' di un ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro Sporting Lisbona, con il punteggio di 4:1. Con solo pochi minuti rimasti, Müller ha colto l'occasione dopo un corner, spingendo la palla in rete per una vittoria finale di 7:1.

Iniziando la sua 710esima partita, vanta 244 gol e 269 assist in carriera, ma questi numeri non raccontano tutta la storia del vincitore del Mondiale 2014. La natura trasformativa di Müller ha cementato il suo posto nella storia del calcio: oggi, la sua entrata in campo genera così tanto caos che gli avversari potrebbero anche concedere un gol. Non è sempre stato così.

Quando il suo impressionante record era solo una speculazione, Diego Maradona, allora allenatore della nazionale argentina, ha distintamente rifiutato di sedersi accanto a lui in una conferenza stampa. Era marzo 2010 e Müller aveva appena raggiunto la nazionale tedesca. Ignaro del suo talento, Maradona ha preferito starsene lontano dal giovane prospetto. Müller ha occupato un posto in prima fila.

Pochi mesi dopo, la sua squadra ha superato la sfida dei quarti di finale del Mondiale contro l'Argentina con una vittoria per 4:0. Müller ha segnato il primo gol. "Sono riuscito a lasciare il mio segno oggi," ha scherzato dopo la partita.

Müller è sfuggito a più di un trasferimento.

Nella sua inarrestabile caccia alla dominazione del calcio, Müller si è dimostrato sia il miglior marcatore del Mondiale che un "interprete dello spazio", un campione del Mondo e "Radio Müller", e costantemente un giocatore di FC Bayern. Il termine "interprete dello spazio" è entrato addirittura nel gergo del calcio inglese. Gli interviste rumorose e umoristiche di Müller negli stadi deserti durante la pandemia hanno alimentato il trionfale 2020 di Bayern, portando a campionati, trofei e alla fine alla gloria della Coppa del Mondo per club.

Sul punto di un bivio nella sua carriera durante l'era di Niko Kovač, Müller si è trovato a lottare per un posto regolare. "Se necessario, avrà i suoi minuti," ha detto Kovač, che era entrato come allenatore croato a Berlino. "Despite my ambitious nature, I wasn't willing to accept the role of a substitute," ha confessato Müller. "At that time, I would have considered a less-loyal club affiliation." Ma poi Kovač se n'è andato, è arrivato Hansi Flick, è scoppiata la pandemia e Müller è entrato in una nuova fase della sua carriera con la speranza di tornare in nazionale tedesca quest'estate.

Prima della fine del 2019, Müller aveva anche cercato un trasferimento nel 2015 e all'inizio della sua stagione d'esordio. Ma nel 2015, Bayern si è opposto a un trasferimento a Manchester, dove il suo mentore Louis van Gaal stava allenando. Inoltre, un potenziale trasferimento a TSG Hoffenheim è fallito durante la stagione 2008/2009 quando Ralf Rangnick, allora allenatore di Hoffenheim, sperava ardentemente di assicurarsi i suoi servizi. Ma il destino aveva altri piani – la fedeltà di Müller a FC Bayern è durata.

Il fascino del podio in Champions League

"Per avere successo, devi avere la volontà, saper gestire gli ostacoli e amare lo sport. Non romanticamente, ma la capacità di resistere e desiderare l'auto-miglioramento. Alcuni atleti mostrano questa qualità più di altri," ha detto Müller riguardo al suo percorso verso il record: "È

Dodici titoli di campionato, due vittorie nella Champions League e nella Coppa del Mondo per club, insieme a sei vittorie in Coppa di Germania, figurano nel curriculum professionale di Müller. Il suo periodo con il FC Bayern termina alla fine della stagione 2024-2025. Per la prima volta dal 2012, la finale della Champions League si terrà nuovamente a Monaco di Baviera. Purtroppo, il FC Bayern è stato sconfitto dal Chelsea in quell'anno, con Müller che ha segnato il primo gol all'83º minuto. Il Chelsea ha pareggiato sorprendentemente all'88º minuto con Didier Drogba e ha poi vinto ai rigori. Questa sconfitta ha aperto la strada alla vittoria del Bayern nel 2013 e al loro dominio successivo nella Bundesliga per oltre un decennio.

Attualmente, il "Finale Dahoam" serve come motivazione significativa per Müller e il portiere Manuel Neuer, entrambi presenti nel 2012. Se il Bayern si qualifica per la finale quest'anno, Müller potrebbe anche migliorare il suo rango tra i giocatori più importanti nella Champions League. Con il suo attuale conteggio di 151 apparizioni nella classifica elite, gli mancano dodici per raggiungere Lionel Messi, che occupa la terza posizione più alta in termini di apparizioni.

Un semplice codice QR nel futuro

Rimane da vedere se Müller, che compirà 35 anni questo mese, continuerà la sua carriera oltre la fine della stagione 2024-2025. Entro il 1º settembre 2024, avrebbe detenuto il record da solo. Secondo la sua dichiarazione a "Kicker", un possibile tributo a lui fuori dallo stadio Allianz Arena potrebbe assumere la forma di un codice QR invece che una statua. "In quest'epoca progressista, la generazione dei vincitori non ha più bisogno di statue. Un giorno, un file, un cloud o un codice QR potrebbe essere il nostro testamento", ha suggerito. Se questo codice QR comprende tutte le sue partite o solo i suoi gol e le sue partecipazioni al gol, seguire il fenomeno Müller richiederebbe una batteria potente. Tuttavia, finché può essere ricordato solo su uno smartphone, goditi Thomas Müller mentre è ancora attivo. Non ci sono molti giocatori come lui ormai.

Despite Diego Maradona's snub during a press conference in 2010, Müller went on to make a significant impact in FC Bayern's victory against Argentina in the World Cup quarterfinals, scoring the first goal.

