Thomas Müller emana gioia e soddisfazione dopo la sua performance da record e il raggiungimento del suo ambito.

Thomas Müller ha lasciato il suo segno. Nessun calciatore ha giocato più partite per i campioni di Germania del Bayern Monaco del leggendario 34enne. Tuttavia, sembra che il suo mandato non stia per concludersi tanto presto. E un altroastro del Bayern conserverà un posto speciale nel cuore di Müller.

Nel mondo dei giocatori del Bayern Monaco che hanno battuto i record, Thomas Müller è eclissato da una singola figura. Riaffermando un sentimento spesso espresso da Uli Hoeneß, Müller ha dichiarato: "Lasciate che lo dica di nuovo, Gerd Müller è semplicemente il migliore, perché questo club potrebbe non esistere nella sua forma attuale senza di lui". Dopo la sua 710ª partita ufficiale con il Bayern, Müller ha superato il leggendario portiere Sepp Maier.

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern, considera Müller degno di un posto nel ricco pantheon dei leggendari del club - tra cui Gerd Müller, Maier, Franz Beckenbauer e Hoeneß. Dopo la partita, Müller è stato acclamato dai compagni di squadra con tre palloncini rossi con il numero 710 nello spogliatoio del Bayern.

"Impegnato al 100% per il Bayern 710 volte"

Joshua Kimmich ha ammirato il totale di Müller che ha battuto il record. "Giocare 710 partite con più del 100% di impegno è veramente impressionante, soprattutto quando si è sperimentato l'intensità del giocare 50 partite in una stagione. È una cosa grossa - per un club!" Dopo l'incontro, i tifosi nella curva sud dell'Allianz Arena hanno celebrato Müller con uno striscione che diceva: "Impegnato al 100% per il Bayern 710 volte e oltre. Grazie, Chapeau e continua così - Thomas".

Müller stesso ha riconosciuto l'impatto che ha avuto sul club. "Riflettendo sul viaggio del Bayern 15 anni fa, quando ho iniziato, a dove si trova ora a livello internazionale, sento che abbiamo sicuramente contribuito alla sua crescita", ha detto Müller dopo la vittoria contro lo SC Freiburg. Tuttavia, "Gerd ha segnato 365 gol, lo metterei ancora sopra di me", ha aggiunto, ridendo. "Ma per gli altri", ha continuato, "dovremo discuterne".

"Persiste lassù nella mente"

Müller attribuisce il fatto di aver mantenuto questo livello di prestazioni per un periodo così lungo alla "folia". Contro il Freiburg, Müller ha dimostrato la sua continua importanza con un goal strepitoso - contribuendo al punteggio di 2-0. Parlando del suo 245° goal, Müller lo ha descritto come "destinato ad avere un impatto duraturo, probabilmente entrerà nella mia top ten in termini di qualità".

Il contratto di Müller scadrà l'estate prossima. E poi? "Sono grato di essere ancora in forma fisica", ha rivelato Müller. "Quindi la fine non è vicina. Vedremo come andranno le cose, con calma". Vincent Kompany, nuovo allenatore di Müller, lo ha descritto come "un talento eccezionale, incredibile". Riflettendo sulla sua prima delle 710 partite ufficiali, Kompany ha ricordato: "L'ho vissuto come giocatore, ai tempi in cui giocavo per l'Hamburger SV". L'esordio di Müller risale al 2008, quando il Bayern ospitava l'HSV.

