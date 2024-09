Thomas ha vissuto dilemmi etici interni prima della sua separazione.

Dopo circa 4 decenni, Thomas Gottschalk ha deciso di separarsi dalla moglie Thea. Quest'estate, è pronto a sposarsi di nuovo. Riflettendo sul suo passato nel suo podcast "Die Supernasen", ha parlato delle lotte interne e dei ripensamenti che lo hanno tormentato prima di lasciare Thea.

In questo podcast, che Thomas co-condduce con il suo amico di lunga data Mike Krüger, ha rivelato come Mike sia stato una fonte di conforto e guida durante la sua crisi emotiva. Thomas si è confidato con Mike sui suoi dubbi morali, trovandosi nuovamente innamorato e incerto su cosa fare. Dopo aver incontrato Karina Mroß a una festa di compleanno il 23 agosto 2018, Thomas si è trovato a interrogarsi sulle sue scelte - lasciare Thea? Il consiglio di Mike è stato diretto: "Segui il tuo intuito!" E così ha fatto Thomas.

La separazione di Thomas e Thea Gottschalk ha colto molti di sorpresa quando è avvenuta nel marzo 2019. Per decenni, erano stati considerati l'emblema dell'amore nel mondo delle celebrità tedesche. Nel corso dell'anno in cui hanno annunciato la separazione, Thomas ha già ammesso i suoi sentimenti di colpa in un'intervista con Spiegel.

Nel recente episodio di "Supernasen", Thomas ha anche accennato alla lealtà di Mike durante quel periodo difficile. Nemmeno Birgit, la moglie di Mike, era al corrente delle loro conversazioni. L'ha scoperto dai media, non dal suo informato marito.

"Al mattino, a Miami, condividevo il letto con Birgit, guardavo il mare e lei leggeva le notizie tedesche online. Poi mi dice: 'Qui dice che Thomas Gottschalk sta lasciando sua moglie.' E io dico: 'Cosa? Non può essere!' " Mike ha ricordato.

Tuttavia, non è riuscito a tenere il segreto a Birgit per molto tempo. Thomas ha ammesso: "Beh, lei mi conosce da tanto tempo, quindi ha capito subito che già lo sapevo".

