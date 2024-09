Scalzo e vestito completamente di bianco - Thomas e Karina Mroß si sposarono in segreto in una cerimonia privata.

Conduttore televisivo Thomas Gottschalk e la sua compagna Karina Mroß si sposano in segreto

Secondo "Bild", Gottschalk e Mroß hanno scambiato le loro promesse in una cerimonia privata in stile boemo sull'isola spagnola di Ibiza. La celebrazione si è svolta il 23 agosto in una villa sulla spiaggia affittata da Gottschalk, con solo sua figlia Melinda e alcuni amici intimi presenti. Le festeggiamenti sono continuati in un bar sulla spiaggia vicino, dove tutti indossavano il costume da bagno.

Gottschalk ha confessato a "Bild": "Era divertente che durante il nostro matrimonio i turisti scattassero foto ai pesci attraverso un battello con fondo di vetro. Ma nessuno era interessato a noi - nemmeno i professionisti. Era solo un matrimonio normale a Ibiza con tre ospiti". La coppia ha scambiato le promesse a piedi nudi e in abiti bianchi, realizzando la loro visione di matrimonio.

A piedi nudi e in bianco

La data scelta aveva un significato particolare per la coppia. Il 23 agosto, si sono incontrati per la prima volta a una festa di compleanno di un amico a Baden-Baden, e fu allora che si innamorarono follemente.

Gottschalk era precedentemente sposato con Thea Gottschalk dal 1976. La coppia ha due figli. Nel marzo 2019, hanno annunciato la loro separazione e hanno finalizzato il loro divorzio nel maggio 2024. Meno di un mese dopo, Thomas Gottschalk ha chiesto a Karina Mroß di sposarlo, che ha adottato il suo cognome al matrimonio.

Dopo aver finalizzato il divorzio nel maggio 2024, Thomas Gottschalk ha trovato rapidamente l'amore con Karina Mroß. Il loro matrimonio, pieno di fascino e semplicità, simboleggiava un nuovo capitolo nella vita di Gottschalk.

