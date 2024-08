Thomas D. deve essere ricoverato in ospedale per una possibile sepsi.

Thomas D viene punto da un insetto e inizialmente è di buon umore. Poi, improvvisamente, il rapper dei Fantastic Four si presenta al pronto soccorso e segnala una possibile sepsi. Questa è una brutta notizia per il suo secondo progetto, The KBCS.

Questa sfortuna capita nel momento peggiore: nel bel mezzo del suo tour in corso con la band jazz di Amburgo The KBCS, Thomas D, rapper dei Fantastic Four, ha dovuto recarsi al pronto soccorso di una clinica martedì. La gravità della situazione era inizialmente incerta.

In precedenza, quella mattina, il musicista aveva mostrato ai suoi fan su Instagram un grosso gonfiore sul braccio sinistro in un breve video. In quel momento, sembrava di buon umore, commentando il suo post, "Sotto il gomito. Qualcosa mi ha punto ieri. L'insetto dovrebbe mettersi in contatto, altrimenti sono veramente incazzato."

Aggiornamento della clinica

Poche ore dopo, un altro video del rapper è seguito, questa volta dal pronto soccorso di un ospedale, dove ha informato i suoi fan che aveva aspettato tre ore per vedere un medico. Dopo che la sua attesa sembrava essere finita, il suo ultimo aggiornamento è seguito. Nel clip, il musicista era visto con un tutore nero sul braccio interessato e disse, "Merda... Tra un'ora saprò cosa ho. Ma probabilmente sepsi e un animale che ha punto la borsa, quindi dobbiamo immobilizzare il braccio ora. Wow..."

Poiché Thomas D non ha fornito una diagnosi finale dopo questo messaggio, alcuni fan potrebbero essere preoccupati. Una sepsi, comunemente nota come avvelenamento del sangue, non è da prendere alla leggera. Questa complicazione potenzialmente letale si verifica in diverse malattie infettive e si verifica quando le reazioni difensive del corpo all'infezione danneggiano i suoi stessi tessuti e organi. Recentemente, Til Schweiger ha dovuto affrontare questo dopo un'infrazione alla gamba, e ha addirittura affrontato la minaccia di amputazione.

Se la storia finisca meglio per Thomas D resta da vedere. Il fatto che sia andato direttamente al pronto soccorso potrebbe aver prevenuto il peggio. Tuttavia, è improbabile che Thomas D possa continuare il suo tour attuale come previsto. Ha uno spettacolo previsto a Jena, Turingia, giovedì, con ulteriori apparizioni nei festival da seguire.



