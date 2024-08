- Thomas Bach si dimetterà come presidente del CIO nel 2025

Thomas Bach rinuncerà nel 2025 alla fine del suo secondo mandato come Presidente del Comitato Olimpico Internazionale. Ha dichiarato che non cercherà la rielezione, per cui il limite di mandato previsto dallo Statuto Olimpico dovrebbe prima essere modificato, durante l'Assemblea Generale del CIO a Parigi.

La decisione di Thomas Bach di non candidarsi per un nuovo mandato come Presidente del Comitato Olimpico Internazionale nel 2025 è stata annunciata durante l'Assemblea Generale del CIO a Parigi. Il Presidente uscente, Thomas Bach, ha rispettato il limite di mandato previsto dallo Statuto Olimpico annunciando il suo addio alla fine del suo secondo mandato.

Leggi anche: