Thierry Henry dice che le società di social media fanno "soldi con l'odio" e lancia una campagna online

L'ex attaccante diArsenal e Barcellona ha boicottato tutte le piattaforme di social media dalla fine di marzo, in seguito a una serie di abusi razzisti online rivolti a calciatori di colore e all'incapacità, a suo dire, delle società di social media di ritenere gli utenti responsabili delle loro azioni.

La sua decisione ha spinto un'ondata di star di alto profilo a seguirne l'esempio, che alla fine ha portato a un diffuso blackout dei social media nel Regno Unito da parte dei calciatori e degli organi di governo durante il fine settimana dal 30 aprile al 3 maggio.

Parlando al Web Summit di Lisbona, Henry ha annunciato che lancerà una campagna insieme al suo sponsor Puma e alla fondazione Game of Our Lives per contribuire alla lotta contro gli abusi online e fare pressione sulle aziende di social media affinché prendano provvedimenti più severi.

"Quando scopri che generano denaro attraverso l'odio, è molto difficile quando la tua medicina è il tuo veleno", ha detto Henry, come riportato dal Guardian. Essere genuini e gentili non genera denaro".

Abbiamo bisogno di aiuto, siamo stati tutti toccati da questa situazione", ha aggiunto, come riportato da France 24. "Io, come individuo, ho fatto un'esperienza di vita e di lavoro. "Io, come individuo, sto bene senza [i social media]. Abbiamo bisogno di aiuto da parte di persone che occupano posizioni più elevate. Dobbiamo unirci per fare in modo che queste persone magari legiferino una legge che renda queste piattaforme più responsabili".

"Non credo che stiano facendo nulla di simile a ciò che è necessario per farci sentire al sicuro. Non stanno davvero cercando di cambiare qualcosa".

In una dichiarazione inviata alla CNN, un portavoce di Meta ha affermato che: "Non abbiamo assolutamente alcun incentivo commerciale, morale o aziendale per fare qualcosa di diverso dal cercare di dare al massimo numero di persone un'esperienza il più possibile positiva attraverso le nostre applicazioni, e questo è ciò che facciamo giorno dopo giorno".

"La crescita del numero di persone o di inserzionisti che utilizzano le nostre app non significa nulla se i nostri servizi non vengono utilizzati in modo da avvicinare le persone.

"Nessuno dovrebbe subire abusi razzisti da nessuna parte, e noi non li vogliamo sulle nostre app. Rimuoviamo i contenuti odiosi non appena li troviamo e rispondiamo rapidamente a richieste legali valide per aiutare le indagini della polizia".

Twitter non è stato immediatamente disponibile per un commento.

Parlando in esclusiva alla CNN a maggio, Henry ha spiegato la sua decisione iniziale di cancellare tutti i suoi account sui social media, che avevano un seguito complessivo di 11 milioni di persone, dicendo che "quando ci uniamo, è... potente".

"All'inizio ero di umore un po' strano, diciamo che abbiamo parlato molto in quei momenti e ho pensato: 'La gente non si rende conto di quello che sta succedendo': 'La gente non si rende conto della posta in gioco e del problema che abbiamo in questa società in questo momento'", ha detto.

"Ma io parlavo sempre e menzionavo sempre la forza del branco, e a volte, quando sei solo a gridare qualcosa, ti senti solo - ma non sto parlando di me, sto parlando delle persone che non hanno voce. Sto parlando delle persone che sono state abusate, molestate per il loro aspetto, per ciò in cui credono, per il colore della loro pelle sui social media.

"Forse, se esco dai social media, come sapete, prendendo posizione per le persone che non hanno voce, forse si può creare un'ondata grazie alla mia uscita dai social media. Le persone vorrebbero sapere perché, e volevano sapere perché. Ma nel periodo successivo c'è stato un piccolo periodo in cui ho pensato: 'Beh, è un po' un peccato che la gente non reagisca'".

Fonte: edition.cnn.com