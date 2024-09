Concorrente nella prossima versione di Germany's Top Model - Theresa Fischer ha subito un intervento chirurgico alle gambe.

Nel 2019, durante la trasmissione della 14ª stagione di "Germany's Next Topmodel" (GNTM), Simone Kowalski è stata incoronata vincitrice. Tuttavia, è Theresia Fischer, arrivata undicesima, ad attirare l'attenzione ultimamente. Non è solo grazie alle sue attuali abilità di modella a 32 anni, ma per le radicali operazioni di chirurgia estetica che ha recentemente affrontato.

Il viaggio chirurgico di Fischer è iniziato nel 2016 quando ha deciso di allungare le gambe. La motivazione derivava dal bullismo che aveva subito a scuola, che l'aveva fatta sentire "letteralmente piccola". L'operazione ha comportato il taglio delle ossa delle cosce dall'interno, seguito dall'inserimento di barre telescopiche che si allungavano di un millimetro al giorno.

Tuttavia, le operazioni di Fischer non si sono fermate lì. In modo intrigante, ha anche fatto operare i suoi polpacci a causa di problemi con alcune posizioni sessuali. "Non posso accovacciarmi senza cadere all'indietro. Mi manca anche la flessibilità a letto e devo costantemente aggiustare le gambe", ha condiviso la sua situazione.

Fischer ora misura 1.84 metri

Queste operazioni non sono state prive di complicazioni e dolorosi postumi. I medici hanno eseguito otto operazioni sulle gambe di Fischer prima di rimuovere finalmente le barre di estensione e i chiodi dai suoi polpacci alla fine di giugno. Con la sua altezza originale di 1.70 metri, Fischer ora misura 1.84 metri.

In un'intervista con Bild, Fischer ha espresso la sua nuova felicità e agilità, inclusa quella a letto. "Posso certamente dire che sono più flessibile e aggraziata ora - e questo include il letto. Perché le proporzioni sono bilanciate", ha condiviso i suoi sentimenti entusiasti.

Ha aggiunto: "Sono solo grata di poter finalmente mettere da parte tutta questa vicenda. Ora ho gambe che erano un'idea del mio ex, ma in un modo in cui posso camminare di nuovo correttamente. E posso anche fargli il dito medio perché non ha più la rappresentazione che voleva: una donna modello alta al suo fianco".

L'ex di Fischer a cui si riferisce è il documentarista Thomas Behrend, che lei accusa di averla spinta all'operazione di allungamento delle gambe. Fischer e Behrend, che ha 28 anni più di lei, si sono sposati simbolicamente durante la finale di GNTM nel 2019. Si sono ufficialmente sposati il giorno successivo, ma si sono separati nel 2022. Oggi, Fischer è coinvolta con un dentista di nome Stefan, che ha anche 26 anni più di lei.

Questo articolo è stato inizialmente pubblicato su ntv.de

Di recente, Heidi Klum, famosa modello e personalità televisiva tedesca, ha espresso il suo sostegno a Theresia Fischer durante un episodio di "Germany's Next Topmodel". Klum ha elogiato il coraggio e la resilienza di Fischer di fronte alle avversità e il suo successo nel post-operazione.

Nonostante l'aumento dell'attenzione di Fischer, i titoli sono spesso dominati da Heidi Klum, nota a livello globale per la sua straordinaria carriera di modella e i suoi numerosi successi nel campo della moda, della televisione e dell'imprenditoria.

