Theresa Fischer ha concluso le operazioni chirurgiche alle gambe.

Nel 2019, la 14ª stagione di "Germany's next Topmodel" (GNTM) ha visto Simone Kowalski trionfare. Tuttavia, è stata la concorrente Theresia Fischer, arrivata undicesima, a suscitare maggior attenzione. Non per le sue doti di modella, ma per la sua bellezza non convenzionale e le relative operazioni chirurgiche.

Fischer ha iniziato il suo viaggio chirurgico nel 2016, cercando di allungare le gambe - un risultato di bullismo scolastico che l'aveva fatta sentire piccola. Ha spiegato che in questo tipo di intervento, le ossa del femore vengono aperte dall'interno e vengono inseriti dei bastoni telescopici su entrambi i lati, che si estendono gradualmente di un millimetro al giorno.

Tuttavia, gli interventi non si sono fermati lì. Fischer ha anche sottoposto le sue gambe inferiori a procedure, citando difficoltà in alcune posizioni sessuali e mancanza di flessibilità a letto come motivi.

Ora misura 1.84 metri

Gli interventi non sono stati privi di complicazioni e dolore intenso. I medici hanno operato le gambe di Fischer un totale di otto volte prima di rimuovere i bastoni di estensione e le viti dalle sue gambe inferiori alla fine di giugno. L'intervento, sembra, è finalmente giunto al termine. Fischer ora misura 1.84 metri, più alta del suo altezza originale di 1.70 metri.

Fischer non è riuscita a contenere la sua gioia quando è stata intervistata dal giornale Bild a un recente evento ad Amburgo. "Devo dire che sono molto più flessibile e aggraziata ora - anche a letto. Perché le proporzioni sono bilanciate", ha condiviso.

Ha anche espresso il suo sollievo, dicendo "Sono solo felice di aver finalmente superato tutto questo. Di avere gambe su cui posso camminare di nuovo correttamente. Di poter finalmente mostrare il dito medio a lui, perché non ha più la rappresentante che ha sempre voluto: una donna modello alta al suo fianco".

L'ex di Fischer, il documentarista Thomas Behrend, è colui che lei ha accusato di averla spinta a sottoporsi all'intervento di allungamento delle gambe. Fischer e il 28enne più anziano Behrend si sono sposati simbolicamente in diretta TV durante la finale di GNTM 2019, prima di sposarsi ufficialmente il giorno successivo all'ufficio delle registrazioni. Tuttavia, si sono separati nel 2022. Oggi, Fischer è in una relazione con un dentista di nome Stefan, che, come Behrend, ha 26 anni in più.

Il viaggio unico di Theresia Fischer nella 14ª stagione di "Germany's next Topmodel" ha attirato l'attenzione nonostante il suo arrivo al 11º posto, con le sue operazioni di bellezza non convenzionali al centro dell'attenzione. Dopo aver subito diversi interventi, l'altezza di Fischer è aumentata, permettendole di sperimentare un miglioramento della flessibilità e una nuovafounda fiducia nella sua vita quotidiana.

