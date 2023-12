The Watcher: I residenti vicino alla vera casa sono stanchi di questa storia

Secondo NJ.com, i visitatori arrivano da lontano per visitare la casa che ha ispirato la serie a Westfield, nel New Jersey.

"Ho pensato di venire solo perché la storia era interessante", ha dichiarato Pradeep Soni, che ha guidato per 25 minuti da casa sua per dare un'occhiata. "La casa è bella. Non è inquietante o altro".

Il colosso dello streaming descrive "The Watcher" come "la famiglia Brannock si trasferisce in quella che doveva essere la casa dei loro sogni in periferia, che diventa rapidamente un inferno".

"Le lettere minacciose di qualcuno che si fa chiamare 'The Watcher' sono solo l'inizio, mentre i sinistri segreti del quartiere vengono a galla", si legge nella descrizione dello show.

La serie si basa sulla storia vera della famiglia Broaddus che, poco dopo aver acquistato la casa con sei camere da letto, ha iniziato a ricevere lettere anonime sempre più minacciose. Il New York Magazine ha documentato la loro straziante storia nel 2018 in un articolo intitolato "The Haunting of a Dream House".

Alla fine la famiglia ha venduto la casa per una cifra inferiore a quella pagata.

"Siamo tutti preoccupati per la famiglia che vive lì ora e per i loro vicini", ha detto la residente Trish Dulinkski a NJ.com. "Non riesco a immaginare quanto tempo passerà prima che la gente perda interesse e che il quartiere possa tornare alla normalità, né riesco a immaginare quanta posta riceveranno i poveri attuali proprietari da parte di fanatici di tutto il mondo".

Secondo quanto riferito, "The Watcher" non ha girato nella vera casa al 657 di Boulevard, utilizzando invece una casa a Rye, New York.

Fonte: edition.cnn.com