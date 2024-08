andra…, in altri termini - "The Top Notch": Hoeneß eleva Neuer - cerca più figure d'élite

Sebastian Hoeneß, allenatore della squadra della Bundesliga VfB Stuttgart, ha elogiato a gran voce il portiere Manuel Neuer dopo il suo addio alla nazionale tedesca. Contestualmente, l'allenatore della Svevia spera che il suo attuale portiere, Alexander Nübel, assuma un ruolo più importante nella nazionale tedesca in futuro.

"È il miglior portiere che abbia mai visto", ha dichiarato Hoeneß riguardo a Neuer. "Un vero campione, se non il migliore assoluto". Il portiere titolare della nazionale tedesca, che milita nel FC Bayern Monaco, ha annunciato il suo ritiro dalla nazionale il mercoledì successivo all'ottava competizione importante. Il campione del Mondo del 2014 si concentrerà ora esclusivamente sul calcio di club.

Nübel è stato sorprendentemente escluso dalla rosa poco prima dell'Euro in casa.

"Questo è senza dubbio un colpo per il calcio tedesco", ha commentato Hoeneß. "Tuttavia, offre anche un'opportunità per gli altri di emergere. E ho gli occhi puntati su Alex. Penso che stia giocando a un livello eccezionalmente alto da un po' di tempo, in particolare lo scorso anno".

Nübel è attualmente in prestito dal Bayern al VfB fino al 2026. Lo scorso anno ha sorprendentemente aiutato lo Stuttgart a finire secondo. All'inizio, il 27enne era stato selezionato per la nazionale tedesca per l'Euro in casa, ma è stato successivamente escluso solo pochi giorni prima dell'inizio del torneo.

Hoeneß ha descritto Nübel come un "portiere completo che è altrettanto importante nella nazionale". Inoltre, ha sottolineato che Nübel è ancora relativamente giovane. Anche se ci sono altri "portieri veramente impressionanti" nella rosa della nazionale, l'allenatore del VfB prevede che Nübel "assumerà un ruolo essenziale e significativo lì, consegnando prestazioni solide al nostro club".

